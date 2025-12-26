23 см сняг наваля във Враца, жълт код за студ в 10 области

23 см сняг е навалял във Враца тази сутрин по данни на НИМХ. Има данни за скъсани от тежестта на снега и леда кабели във фейсбук групата „Враца кажи на кмет и община".

Днес и през деня ще остане студено, особено в Северозападна и Централна Северна България - с температури дори през деня под нулата - затова за 10 области на България важи жълт код за студ - във Видин, Монтана, Враца, Плевен, Разград, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе и Търговище - днес през деня ще бъде най- студено. По морето има предупреждение за усилено морско вълнение и днес.

Иначе вече валежите навсякъде спряха, но сега има места с намалена видимост, съобщава Би Ти Ви.

Днес облачността ще се разкъсва и намалява и в следобедните часове главно над много райони от Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се стане от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, усилвайки се през втората половина на деня в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина. Максималните температури ще са от минус 2° в Северна България до 6°-7° в Южна, за София - около 4°.

През следващите дни ще остане студено, с променлива. Само на отделни места ще има слаби превалявания от сняг. Ще бъде ветровито.