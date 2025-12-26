Проф. Пимпирев: Обличам се като Дядо Коледа на Антарктида

Ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев разказа как се празнува Коледа на Антарктида. Пимпирев говори и за българския православен параклис на Ледения континент, идеята за чието построяване идва спонтанно.

„На Антарктида сме едно голямо семейство", казва проф. Пимпирев пред БНТ. - Празнуваме заедно, пеем, танцуваме. Понякога се обличам като Дядо Коледа – всеки трябва да каже стихотворение или да изпее песен, за да получи подарък. Човек не може без вяра.

Ние, антарктидците, го усетихме сами. Живеехме в затворено общество, далеч от света, и имахме нужда от място, където човек да остане сам със себе си и да говори с Висшата сила – било то Бог или каквото всеки носи в сърцето си.

С времето и с увеличаването на броя на експедициите, параклисът става тесен. Днес той се помещава в нова, по-голяма сграда, с икони, изографисани на място от иконописеца Ганка Павлова – т.нар. „антарктически икони".