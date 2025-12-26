Бивша шефка във ВМА осъди прокуратурата за 90 000 лева за незаконно обвинение

Бившата шефка на кожната клиника на ВМА проф. Мирослава Кадурина осъди прокуратурата за над 90 000 лева заради незаконно обвинение.

Кадурина заведе делото по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ), след като в началото на м.г., близо 9 години след като беше обвинена за присвояване на над 7 млн. лв. и за длъжностно престъпление, тя беше окончателно оправдана.

Преди дни съдия Красимира Георгиева от Софийския градски съд ѝ присъжда 50 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от повдигнатите обвинения, заедно с лихвите от 8 януари 2024 г., от когато е в сила оправдателната присъда, съобщава "Сега". Към днешна дата лихвите върху 50 000 лв. са 13 649 лв. Освен това прокуратурата трябва да плати на Кадурина 7201 лв. с лихвите за пропуснати ползи - законна лихва върху платената от нея парична гаранция от 10 000 лв., която е била държана от 5 май 2015 г. до 8 юни 2022 г. За сметка на държавното обвинение са и 36 000 лв. с лихвите, които Кадурина е платила за адвокат като подсъдима, и още 478 лв. разноски по делото по ЗОДОВ.

Свидетели по делото разказват как наказателното производство я превърнало от ведър и екстровертен човек, в затворен и смазан психически човек. Пострадал нейният авторитет, била принудена да напусне ВМА. Били отменени участията ѝ като лектор в редица международни конференции.

От събраните доказателства се установи, че Кадурина е претърпяла неимуществени вреди - преживяно безпокойство, притеснения, страх, нарушена обществена репутация и влошаване на хронични заболявания, обяснява съдия Георгиева и допълва, че има причинно-следствена връзка между тези вреди и обвиненията. Съдът стига до извода, че справедливото обезщетение за всичко това е 50 000 лв. (Кадурина претендира за 300 000 лв.)

Съществен момент при определянето на размера на обезщетението е това, че обвинението на Кадурина е във връзка с професионалната ѝ дейност, а тя е уважаван професор дерматолог. Очакваните от хората в здравеопазването отговорност, всеотдайност, състрадателност, професионализъм, безспорно се компрометират при обвинение за злоупотреба със служебно положение и присвояване, пише съдът.

Освен това от прокуратурата не са се ограничили само да обявят започналото разследване и обвинението на Кадурина, а са я представили като извършител на престъпление, което е нарушение на презумпцията за невиновност. Въпросното съобщение и до момента се намира на сайта на прокуратурата.

Не е без значение и фактът, че наказателното дело, макар и сложно, е продължило 8 години, 8 месеца и 8 дни. Съдът намира, че това е отвъд разумната продължителност на наказателното преследване.

Решението на градския съд по ЗОДОВ не е окончателно и може да бъде атакувано пред апелативния.

ИСТОРИЯТА

През 2016 г. военната прокуратура в София прати Кадурина на съд заедно с вече покойния шеф на ВМА ген. Стоян Тонев. Тя беше обвинена, че от 29 ноември 2004 г. до 10 септември 2014 г. като длъжностно лице извършила действия, надхвърлящи служебните ѝ правомощия, с цел да облагодетелства себе си и за управляваната от нея фирма "Дерма прим". Прокуратурата твърдеше, че Кадурина е причинила вреди за близо 6,5 млн. лева на ВМА. Тя беше обвинена отделно и за присвояване на 774 673 лева от болницата.

Още първата инстанция прие, че няма дoĸaзaтeлcтвa пo oбвинeниeтo, чe Kaдypинa e paзпopeждaлa във BMA дa ce извъpшвaт пpoцeдypи нa пaциeнти нa "Дepмa пpим" нeoгpaничeнo във вpeмeтo. Магистратите приеха, че професорката нe мoжe дa бъдe cъдeнa зa длъжнocтнo пpecтъплeниe, защото мaĸap и нaчaлниĸ нa ĸлиниĸaтa не е заемала публична длъжност.

Военно-апелативният съд потвърди тези изводи, а после и Върховният касационен съд се съгласи с тях и подчерта, че извършеното от Кадурина не е престъпление.

Комисията за конфискация пък водеше делото за отнемане на имущество на стойност 2,8 млн. лв. от Кадурина, съпруга и сина ѝ, както и дружеството "Прима Дерм". В крайна сметка, както се случи с редица други дела, комисията се отказа от иска си срещу Кадурина, делото беше прекратено, а комисията беше осъдена да плати 72 733 лв. държавна такса.