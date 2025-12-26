Пътната обстановка в София е нормална, опесъчени са пътищата до Витоша

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пътна обстановка в Столична община на 26 декември към 9.00 часа е нормална, а движението се извършва при зимни условия.

През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по който се движи масовият градски транспорт, както и централни в район „Панчарево". Почистен е и пътят Панчарево - Бистрица. Опесъчени са пътищата в природен път „Витоша"- Драгалевци- Алеко и Бояна- Златни мостове.

Екипите, ангажирани със снегопочистването са обработили със смеси против заледяване рискови участъци по Южната дъга на Софийския околовръстен път, улици във с. Владая, кварталите „Бояна", „Княжево", „Симеоново" и „Драгалевци", както и в район „Люлин"- ул. „Земеделска", Суходолски път и моста на Филиповско шосе.

Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява всички маршрути.