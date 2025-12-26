"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пет столични квартала са със замърсен въздух тази сутрин. Това са „Овча купел", „Зона Б-5", Красно село, Борово и Кръстова вада.

Въздухът в София тази сутрин е по-чист от изминалите дни, но въпреки това са отчетени повишени норми на праховите частици в някои квартали. Това сочат данните на измервателната станция за качеството на въздуха в София IQAir.

Праховите частици PM2.5 в тези квартали са в порядъка на 19 µg/m³. В останалата част от столицата въздухът е чист и качеството е добро, съобщи БГНЕС.

В световен мащаб тази сутрин най-мръсните градове са в Пакистан, Индия, Бангладеш и Катар.