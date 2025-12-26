Рекордните над 3,7 млн. лева достигнаха даренията за "Българската коледа"

Рекордните над 3 720 000 лева достигнаха даренията за „Българската Коледа" от началото на двадесет и третото издание на благотворителната кампания под патронажа на президента Румен Радев. Тази година кампанията е посветена на хронично и тежко болните деца. Над 3 720 000 лева достигна набраната сума след края на благотворителния спектакъл, който се състоя в Народния театър „Иван Вазов". Към момента са изпратени 250 000 дарителски SMS на номер 1117 от началото на кампанията, която беше обявена от президента Румен Радев на първи декември в УМБАЛ „Александровска". Кампанията продължава.

"Всяка година "Българската Коледа" връща надеждата в стотици български домове, обединявайки усилията на дарители, лекари, организатори и изпълнители - написа президентът. - Благотворителната инициатива многократно доказа, че и с малко средства могат да се постигат високи резултати, когато здравето на децата е истински приоритет и към него се подхожда с професионализъм и отговорност пред обществото. На тези принципи трябва да се гради и политиката в здравеопазването.

След традиционния благотворителен спектакъл на "Българската Коледа" тази година събраните средства са рекордни - над 3 720 000 лева. Благодаря на всички, за които здравето на децата на България е кауза и които доказват хуманността на нашето общество.".

През миналата година събраната сума бе идентична - малко над 3,7 млн. лева.

На коледния благотворителен спектакъл „Българската Коледа" присъстваха президентът Радев и неговата съпруга Десислава Радева, представители на държавни институции, дипломати, дарители, посланици на кампанията и деца, подпомогнати от „Българската Коледа". В подкрепа на децата на "Българската Коледа" от сцената на Народния театър послания отправиха популярни български музиканти, певци, танцьори, актьори, спортисти и журналисти. Концертът бе реализиран от екипа на „Dream Team Group" и излъчен на живо по Нова телевизия, БНТ и Българското национално радио.

Вече 23-а година каузата „Българската Коледа" утвърждава дарителските традиции в страната и печели обществена подкрепа. Благодарение на активната подкрепа от дарители и партньори инициативата подпомага всяка година над 550 деца и осигурява високотехнологична медицинска апаратура за лечебни заведения от цялата страна. Двадесет и третото издание на благотворителната инициатива ще продължи до края на месец ноември 2026-а година. Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно, а заявления за осигуряване на апаратура за лечебни заведения до 31 януари 2026 година.

Допълнителна информация за „Българската Коледа", както и за начините, по които може да бъде направено дарение, са посочени на интернет-страницата на благотворителната инициатива: www.bgkoleda.bg. На същия адрес може да откриете и реда за кандидатстване за подпомагане в рамките на инициативата.