Пенсионер от Асеновград редовно хвърля пиратки в двора на комшии, ядосан от лаещото им куче

При последната ситуация животното стреснало внучката му, той метнал бомбички и между съседите избухнал скандал, приключил с полиция

Съдът в града му наложил минимална глоба, защото бил предизвикан от четириногото

Хвърляне на пиратки в двора на съседите е начинът, по който 57-годишен пенсионер от Асеновград изказва възмущението си от лаещото им куче. Макар дълги години да живели в разбирателство, отношенията между него и комшиите се влошили заради домашния им любимец, като се стигнало до съд. Районните магистрати му наложили глоба от 100 лв. по Указа за борба с дребното хулиганство след поредната ситуация.

Имотите на двете семейства се намират един до друг на улица в кв. "Горни Воден". Преди около година и половина едната фамилия си взела куче, което в началото пазело тишина. Пораствайки, често лаело силно, докато било на терасата, която се намирала точно срещу къщата на 57-годишния мъж. Той се дразнел, правел забележки, но резултат нямало.

Ядосан, пенсионерът започнал да хвърля пиратки към двора на съседите и да пуска силна музика. На няколко пъти през август, недоволни от случващото се, те го записали с камери.

На 6 септември малката внучка на нарушителя била в къщата му. Около 19 ч кучето отново се разлаяло, момиченцето се изплашило и дядо му хвърлил няколко пиратки в двора. Чашата преляла и стопанинът на животното се обадил на телефон 112, като поискал на място да бъде изпратен екип на полицията.

Служители на реда така и не дошли и понеже малко по-късно кучето отново вдигнало шум, съседът пак прибегнал до решението с бомбичките. Стопаните се развикали, той им отвърнал с обиди и закани и минути преди 22 ч последвало ново обаждане на спешния телефон, след което този път пристигнали униформени.

57-годишният мъж бил официално предупреден, полицаите успокоили страстите и всички се прибрали по домовете си. 10 дни по-късно собственикът на кучето депозирал молба в прокуратурата и занесъл записите си. Започнала проверка, а в края на октомври нарушителят бил глобен с 50 лв. за нарушаване на Наредбата за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, строителството и околната среда на територията на община Асеновград.

Прокурор обаче отказал да образува досъдебно производство предвид липсата на данни за престъпление и на 9 декември мъжът получил акт за констатирана проява на дребно хулиганство.

Запознавайки се с доказателствата, магистратите преценили, че най-справедливата глоба е минималната от 100 лв. Мъжът признал вината си и изказал съжаление за стореното. В случая те са приели, че макар действията да са извършени на публично място, той донякъде бил провокиран от поведението на кучето. Освен това 57-годишният променил отношението си към съседите.