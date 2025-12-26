ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Божанов и Ивайло Мирчев отдадоха почит на жертвите на възродителния процес

Съпредседателите на „Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев отдадоха почит на Тюркян чешма на жертвите на възродителния процес. В пост във фейсбук Божанов заяви, че двамата са се поклонили пред достойнството и болката на българите от турски произход, които са се борили за свобода и демокрация.

„Възродителен процес", „голяма екскурзия" и подобни евфемизми прикриват истинското лице на тоталитарния режим, който е убивал дори бебета като Тюркян, посочи Божанов.

„Трябва да гарантираме, че това повече не може да се случи. И че никой няма да налага разделения с политически цели", написа още той.

БТА припомня, че вчера се навършиха 41 години от декемврийските събития, свързани с съпротивата срещу смяната на имената в т.нар. възродителен процес.

