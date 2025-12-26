ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екипите на ЕРМ Запад възстановиха електрозахранван...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21978253 www.24chasa.bg

Проф. Ива Христова: Започва грипната епидемия, ще има висока заболеваемост

1216
Проф. Ива Христова КАДЪР: NOVA NEWS

"Грипът напредва и това е очаквано. Разширява се разпространението, но нека първо да изкараме празниците и тогава да се тревожим."

Това каза проф. Ива Христова - директор на Националния център по заразни и паразитни болести, която съветва да стоим възможно най-дълго на топло.

"Да стоим на топло, охлаждането спомага за разпространението на вируси - казва Христова пред NOVA News. - Сега е стартът на епидемичното разпространение, ще има високи нива на заболеваемост. Тръгнахме тази година с по-ниско ниво спрямо миналата, но вече го достигнахме и изпреварихме. Уверено крачим напред и нагоре, грипът ще е повече разпространен и ще има повече заболели. Това се обяснява с мутирания грипен вирус тип А. Важно е да се пазим, да знаем, че грипът набира скорост. Това е класическият грип, Ковид кавалерски му отстъпи мястото си. Има единични случаи на ковид."

В момента най-много е разпространен грипът в Перник, където заболелите са 303,95 на 10 000 души.

"В другите градове също набира скорост. Ще се добавят нови области, различна е заболеваемостта в различните възрастови групи. Най-малките са най-уязвими, но при възрастните хоспитализациите са повече заради отслабения имунитет."

Проф. Ива Христова КАДЪР: NOVA NEWS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)