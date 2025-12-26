7 души са ранени при катастрофа в Монтанско, сред тях има 4-годишно дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

7 души, сред които и 4-годишно момче, са пострадали при катастрофа в област Монтана на 25 декември.

Произшествието е станало между две коли на републикански път между селата Долно Церoвене и Пишурка между два леки автомобила.

С по-сериозни травми в отделението реанимация на болницата в Монтана е настанен един от водачите, който е на 64 години и има фрактури на гръбначния стълб. Детето на 4 години е с фрактура на крака.

Останалите пострадали са приети в хирургично отделение. Причините за катастрофата ще се изясняват в образуваното досъбедно производство, съобщава Би Ти Ви.