"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Работи се по единични сигнали в отдалечени райони

Екипите на ЕРМ Запад работиха до късно през нощта на 25 декември, за да възстановят електрозахранване, нарушено от усложнената метеорологична обстановка в Западна България.

Благодарение на бързата реакция, професионализма и всеотдайността на служителите, електрозахранването на по-голямата част от клиентите беше възстановявано в кратки срокове. На места възникваха повторни повреди и се налагаше екипите да се връщат, за да остраняват новопоявилите се аварии.

Към 10:00 часа на 26 декември електрозахранването остава нарушено в изолирани, слабонаселени райони, в които отстраняването на повредите е затруднено от труднодостъпния терен и снегонавяванията. Работата по единични сигнали продължава, като дружеството има готовност да насочи агрегати там, където това е технически възможно.

„Изказвам искрената си благодарност към всички служители от аварийните екипи за проявения професионализъм, отговорност и неуморен труд“, заяви Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад. „Гордея се, че съм част от екип от хора, които поставиха дълга си на първо място и работиха без прекъсване, за да има светлина и топлина във всеки дом“, допълни той.

Над 300 служители на ЕРМ Запад работиха на 25 декември по отстраняване на авариите в нормативно определените срокове. Повредите бяха предизвикани от обилния снеговалеж в Северозападна България, където снежната покривка достигна до 23 см, както и от силния вятър и снегонавяванията.

Сигнали за липса на електрозахранване могат да се подават чрез формата за електронна комуникация на адрес: https://info.ermzapad.bg/webint/vok/contact-us.php

На разположение на клиентите е и денонощна телефонна линия: 0700 10 010.