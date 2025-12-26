Села във Врачанско са без ток заради снега

Селата Бели извор, Мраморен, Власатица, Мало Пещене и Оходен са с прекъснато електрозахранване частично или напълно, съобщиха за БТА от областна администрация. Сигнали са предадени на дружество "Електрохолд".

Към 10:00 часа на 26 декември електрозахранването е нарушено в изолирани, слабо населени райони, в които отстраняването на повредите е затруднено от труднодостъпния терен и снегонавяванията, се съобщава на сайта на "Електрохолд". Работата по единични сигнали продължава, като дружеството има готовност да насочи агрегати там, където това е технически възможно. Вчера над 300 служители на "ЕРМ Запад" са работили по отстраняване на аварии. Повредите са били предизвикани от обилния снеговалеж, както и от силния вятър и снегонавяванията. В Северозападна България снежната покривка надвиши 23 см, посочват още от "Електохолд".

Вчера в община Мизия електрозахранването е било нарушено, но вече е възстановено, информира и областният управител Николай Николов на фейсбук страницата на администрацията.

Дежурният в областна администрация допълни, че пътните артерии са обработени, някои от тях са частично заледени. В Агенция "Пътна инфраструктура" към момента няма сигнали за затворени участъци за движение в област Враца.

В община Враца на дежурния телефон има сигнали са паднали клони и счупени дървета. Към момента снегът натежава върху клоните и ги чупи.