Двама мъже пребиха жените си, а син - баща си в Монтанско

Три случая на домашно насилие са регистрирани в Монтанско вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР, предаде БТА.

Мъж, на 52 години, от областния град е задържан в коледната нощ след получен сигнал от съседи, че в жилище в Монтана е нанесъл побой на жена на 29 години от Нови Искър, с която живее на семейни начала. При проверка на място полицаи установили, че пострадалата била удряна с юмруци и душена чрез стискане с ръце в областта на шията. Тя е откарана в Центъра за спешна медицинска помощ за преглед, където били установени наранявания, но пострадалата отказала настаняване в болница за последващо лечение.

При друг инцидент в Монтана мъж, на 31 години, нанесъл побой на жена на 37 години, с която съжителства на семейни начала. Пристигналите на място полицаи установили, че има сериозни наранявания по лицето, краката и ръцете и извикали спешна медицинска помощ. След преглед лекарите установили, че пострадалата се нуждае от лечение в болница и я настанили в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" в Монтана.

Син, на 45 години, от Монтана е задържан вчера за упражнено домашно насилие над 75-годишния му баща. При него бащата бил блъснат на пода и заплашен, че ще бъде пребит.

Трите случая са докладвани на дежурен прокурор, като по всеки от тях са образувани досъдебни производства.