17 машини са на терен заради зимната обстановка в ...

Спасиха двама туристи, тръгнали на поход във Витоша с анцуг и маратонки

Снегът на хижа "Алеко" КАДЪР: Фейсбук/Витоша планина

Двама недобре екипирани туристи са били транспортирани с шейни от планински спасители на Витоша, съобщи БТА по информация на Планинската спасителна служба при БЧК. Туристите са били транспортирани с моторни шейни до Черни връх.

Около 20,30 ч на 25 декември в службата е постъпил сигнал за дезориентирани туристи на пътеката от хижа „Алеко" към Черни връх. Времето е било мъгливо, със снеговалеж и температури около минус 8 градуса. Двамата мъже са били облечени с дънки, анцуг и по маратонки. Планинските спасители са ги затоплили и с моторни шейни са ги извели до Черни връх. Мъжете са останали да пренощуват в хижата на върха.

Туристите трябва да имат предвид, че обстановката в планините е зимна, снежната покривка е между 20 и 40 см, пътеките не са утъпкани и може да се затъва при ходене, предупреждават от ПСС. В планината трябва да се излиза с подходяща екипировка и добре заредени телефони, съветват планинските спасители.

