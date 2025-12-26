77 евроцента ще е автобусният билет във Велико Търново от 2 януари

77 евроцента ще струва от 2 януари автобусният билет във Велико Търново. На Нова година градският транспорт в старопрестолния град традиционно е безплатен. Билетчето няма да поскъпва с приемането на еврото. Сегашният билет от 1 лева и 50 стотинки става 77 евроцента.

Двете частни компании и общинската фирма "Паркинги и гаражи", които изпълняват градските линии, вече са поръчали, а някои са получили и заявените евромонети за връщане на ресто.

Пътник, който даде лев, ще му се връщат левове и стотинки. Пътник, който даде евро, ще му се връща евро, защото за кондукторките нямало как да бъдат натоварени да преизчисляват между двете валути, казват превозвачи.

Няма да може да се плаща и с банкова карта, защото постерминалите трябвало да са свързани с касов апарат, а по много от линиите все още късат билетчета.