ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

17 машини са на терен заради зимната обстановка в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21978639 www.24chasa.bg

77 евроцента ще е автобусният билет във Велико Търново от 2 януари

Дима Максимова

[email protected]

908
От 2 януари автобусните билети в търново ще са 77 евроцента

77 евроцента ще струва от 2 януари автобусният билет във Велико Търново. На Нова година градският транспорт в старопрестолния град традиционно е безплатен. Билетчето няма да поскъпва с приемането на еврото. Сегашният билет от 1 лева и 50 стотинки става 77 евроцента. 

Двете частни компании и общинската фирма "Паркинги и гаражи", които изпълняват градските линии, вече са поръчали, а някои са получили и заявените евромонети за връщане на ресто. 

Пътник, който даде лев, ще му се връщат левове и стотинки. Пътник, който даде евро, ще му се връща евро, защото за кондукторките нямало как да бъдат натоварени да преизчисляват между двете валути, казват превозвачи.

 Няма да може да се плаща и с банкова карта, защото постерминалите трябвало да са свързани с касов апарат, а по много от линиите все още късат билетчета.

От 2 януари автобусните билети в търново ще са 77 евроцента

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)