Мъж хвърли дърво с панделка по автобус на градския транспорт в София

Агресивен мъж хвърли дърво с панделка по автобус №310 от столичния градски транспорт.

Инцидентът е станал около 21:00 часа на Коледа между спирките "Блок 703" и "Индира Гадни" в Люлин 7. По автобуса е хвърлено дърво с червена панделка. Има заведена преписка, а извършителят се издирва. Полицията продължава работа по случая.

По информация на NOVA нападението става в момент, в който в автобуса има пътници, които виждат извършителя, задържат го, но заради агресивните му действия са принудени да го пуснат.