Eлектрозахранването в Кюстендилско е възстановено, работи се в отдалечени села

Eлектрозахранването в Кюстендилско е възстановено, работи се по единични сигнали в отдалечени населени места, казаха за БТА от "ЕРМ Запад". Екипите на дружеството са работили до късно през нощта на 25 декември, за да възстановят електрозахранването, нарушено от усложнената метеорологична обстановка в Западна България и за по-голямата част от клиентите е било възстановявано в кратки срокове. На места са възниквали повторни повреди и се е налагало екипите да се връщат, за да ги отстраняват.

Вчера сутринта Кюстендил беше една от засегнатите области, казаха за БТА от пресцентъра на "ЕРМ Запад". След работата на аварийните екипи вчера, в момента електрозахранването е възстановено. Работи се по единични сигнали в отдалечени населени места, които към момента са много малко, посочиха от електроразпределителното дружество.

Над 300 служители на "ЕРМ Запад" са работили на 25 декември по отстраняване на авариите в Западна България. Повредите са били предизвикани от обилния снеговалеж, както и от силния вятър и снегонавяванията.

Нарушения в електрозахранването в Кюстендил, общините Бобов дол, Невестино, Бобошево. Имало е и домакинства останали без ток в Коледната нощ. Въпреки че в областта няма много сняг, трасетата са дълги и силният вятър е причинил повреди. Сняг има в планините и в района, което също е станало причина за възникване на аварии.

"Хората трябва да подават сигнали, защото е възможно да има аварии на ниско напрежение, на които екипите са в готовност да реагират незабавно", казаха още от "ЕРМ Запад" за БТА. Сигнали могат да се подават чрез формата за електронна комуникация на адрес: https://info.ermzapad.bg/webint/vok/contact-us.php. На разположение на клиентите е и денонощна телефонна линия: 0700 10 010.