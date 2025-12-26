Над 3 400 лв. събраха за каузите си от Градския ученически парламент

3409 лв. събраха от Градския ученически парламент на Коледния благотворителен базар. За пета поредна година младежите доказват, че когато хората се обединят около доброто, резултатите са повече от значими. Традиционният Коледен благотворителен базар, проведен в две поредни серии – от 15 до 17 декември и от 21 до 24 декември на Коледния базар в парк „Марно поле", приключи успешно, като бяха събрани общо 3 408,95 лв.

„Инициативата се превърна в истински празник на съпричастността. Стотици жители и гости на града посетиха щандовете, където откриха ръчно изработени коледни картички, украси, бижута и сувенири. Те бяха създадени с много любов от доброволци, ученици и деца със специални образователни потребности – доказателство, че всяко дете има талант и заслужава подкрепа.

Събраните средства ще подпомогнат две каузи. Първата е лечението на 14-годишната Бояна, която повече от десет години се бори със сколиоза и се нуждае от спешна ревизиозна операция на стойност 85 000 евро. Бояна е отлична ученичка с интереси към математиката, музиката и изкуството и мечтае за здраво и пълноценно бъдеще.

Втората кауза, която Градският ученически парламент подкрепя традиционно всяка година, е насочена към децата от Центъра за специална образователна подкрепа „Иван Вазов" в Ново село. Част от артикулите на базара бяха именно изработени от тях – символ на надежда, приобщаване и човечност.

От Градския ученически парламент изразиха своята искрена благодарност към всички, които направиха инициативата възможна:

СУ „Владимир Комаров", ПГСАГ „Ангел Попов", ОУ „Петко Р. Славейков", СПГИ „Д-р Петър Аладжов", КПИ – гр. Велико Търново на ул. „Краков" № 8А, ОУ „Д-р Петър Берон" – гр. Дебелец, както и всички приятели и творци от Велико Търново, включили се с изработката и дарението на ръчно изработени артикули. Специални благодарности към Община Велико Търново и „Царевград Търнов", за това че винаги подкрепят акциите на Градски ученически парламент, каза председателят Лилия Енчева.