Нашите полярници днес стигат до българската база на остров Ливингстън

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий". СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) премина успешно протока Дрейк – едно от най-опасните места за корабоплаване, на път за остров Ливингстън, Антарктида, съобщи БНР.

Очаква се днес, 26 декември, полярниците да достигнат до българската база на острова.

Преди няколко дни корабът акостира в чилийското пристанище Пунта Аренас. Там на борда беше приета първата група от учени и логистични работници от състава на Българския антарктически институт, както и чуждестранни учени от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, които са част от 34-ата българска антарктическа експедиция до ледения континент Антарктида.

Също така на кораба бяха натоварени хранителни провизии, горивно-смазочни и други материални запаси, които ще бъдат транспортирани до българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" (БАБ) и ще бъдат използвани за нейното функциониране през настоящия сезон.

Както БТА съобщи, след отварянето на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън в средата на месец ноември, започна същинската работа на 34-ата научна експедиция. В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий". СНИМКА: ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

