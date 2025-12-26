Нашите полярници днес стигат до българската база на остров Ливингстън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) премина успешно протока Дрейк – едно от най-опасните места за корабоплаване, на път за остров Ливингстън, Антарктида, съобщи БНР.

Очаква се днес, 26 декември, полярниците да достигнат до българската база на острова.

Преди няколко дни корабът акостира в чилийското пристанище Пунта Аренас. Там на борда беше приета първата група от учени и логистични работници от състава на Българския антарктически институт, както и чуждестранни учени от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, които са част от 34-ата българска антарктическа експедиция до ледения континент Антарктида.

Също така на кораба бяха натоварени хранителни провизии, горивно-смазочни и други материални запаси, които ще бъдат транспортирани до българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" (БАБ) и ще бъдат използвани за нейното функциониране през настоящия сезон.

Както БТА съобщи, след отварянето на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън в средата на месец ноември, започна същинската работа на 34-ата научна експедиция. В района на Южния залив на остров Ливингстън международният екип от учени, с помощта на логистичния екип от експедицията, събира проби по няколко научни проекта.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Плавателният съд пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан.