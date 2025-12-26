ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 5-има загинали и 21-a са ранените при експлоз...

17 машини са на терен заради зимната обстановка в Хасковска област

1852
17 машини са на терен заради зимната обстановка в Хасковска област. Снимка: Архив

Общо 17 машини са били на терен по пътищата от републиканската мрежа през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление.

Падналата снежна покривка по високите места на територията е била незначителна, уточниха от пътното управление. Оттам добавиха, че въпреки това по пътищата е опесъчено превантивно срещу обледявания.

Прогнозата за днес е благоприятна. Няма участъци с мъгли, не се очакват и валежи. Към обяд температурата е достигнала три градуса, а в следобедните часове се очаква и температури до седем градуса в най-южните точки на региона, като няма данни за минусови стойности дори и по високите места на областта.

