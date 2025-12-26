Глобиха мъж, залял с ракия и счупил чаша в главата на жена си заради студено ядене

1100 лв. глоба ще трябва да плати мъж, който ударил с чаша по главата жена си в дома им в Петрич.

Районният съд призна М. П. за виновен, че при условията на домашно насилие, чрез хвърляне на стъклена чаша към главата на В. М., с която живее от 7 г. на съпружески начала, е причинил лека телесна повреда, изразяваща се контузия на главата и разкъсно-контузна рана в областта на главата.

Съдът го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание 1100 лв. глоба. Ще трябва да плати и 264 лв. разноски по досъдебното производство.

Инцидентът станал на 23 октомври 2024 г. около 20,30 ч. През деня мъжът и жена му, която е рускиня с българско гражданство, лепили тапети и чистили общия си дом. Вечерта седнали на масата. Заедно с питието, жената оставила пред мъжа си и чинията с ядене. М. П. обаче не останал доволен от сервираното ядене и се развикал, че то е студено.

След това, почнал да я псува и да я обижда. В. М. станала от масата и отишла в кухнята да стопли яденето. После се върнала, с вече претопленото ядене и седнала до мъжа си, за да вечерят заедно. Въпреки това, той не се успокоил, вдигнал чашата и хвърлил ракията върху лицето, тялото и дрехите на жената.

После взел празната чаша и я хвърлил върху главата й. Тя пък извикала полиция, а в Спешния център се наложило да зашият разкъсно-контузната рана в областта на главата.

Пред съда, в последната си дума, мъжът изразил съжаление и обещал, че това няма да се повтори.