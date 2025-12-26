Млади специализанти отказаха на частни клиники, за да работят в общинска болница

Двама млади специализанти подсилват екипа на Отделението по нервни болести в болницата в Горна Оряховица. Д-р Теофила - Константина Русева и д-р Александър Давидов вече поемат тежки дежурства в лечебното заведение, приемат пациенти от Спешно отделение и назначават терапия за тях, съобщиха от общинската болница.

Д-р Русева завършва СУ "Георги Измирлиев" в Горна Оряховиця. Насочва се към медицината, тъй като баща й е лекар невролог. "От малка помня, че ме водеше в кабинета си, запомнила съм прегледите му на пациенти, как търсеха съветите му близки и приятели. Първата година не ме приеха "Медицина" и се записах "Психология" във ВТУ. На втората година ме приеха в Медицинския университет в Плевен, записах платено обучение, като разчитах на студентски кредити, за да следвам", разказва тя.

Още докато е студентка, д-р Русева започва работа като здравен асистент в болницата в Горна Оряховица. Избира да работи в нервно. От септември т.г вече е дипломиран лекар, а от 5 януари започва и специализация в МУ- Плевен. "Болницата пое последните три семестриални такси от обучението ми - всяка от близо 6 хил. лева, а сега ще поеме и разходите по специализацията ми, за което съм благодарна", пояснява още д-р Русева.

34-годишният Александър Давидов също не открива веднага като свой професионален избор медицината. Д-р Давидов, който е родом от Плевен, първоначално завършва "Предприемачество" в УНСС, а след това магистратура "Публична администрация" във ВТУ. Работи известно време в администрацията на МУ- Плевен, но тъй като работата не го удовлетворява, записва "Медицина".

Завършва университета преди две години и започва специализация по лъчелечение, паралелно започва да преподава като хоноруван преподавател в катедра "Анатомия". По покана на болницата в Горна Оряховица, се премества да работи тук. Специализацията му по неврология отново поема лечебното заведение. Община Горна Оряховица пък съдейства за осигуряване на жилище.

Младите лекари смятат, че работата им в общинската болница е голяма възможност да трупат опит и да се развиват професионално: "Виждали сме всичко - спешни и тежки случаи, защото имаме колеги в големи или в частни болници, където случаите са по-подбрани и където се срещат само с радикулитопатии и световъртежи. Имаме колеги, които все още не са се сблъсквали с инсулт, а работят в голяма болница... В по-малките и общински болници е голям плюс за младия специалист, че може да се запознае с всякакви случаи. Аз съм включена в дежурства по болница и в дежурен кабинет, вече съм в "дълбоката вода". Давах дежурства по болница, без да имам пълен график като лекар, но тъй като ми е позволено да работя като лекар, изцяло назначавам терапията, приемам от Спешно отделение пациенти и изцяло поемам грижата над тях. И съм виждала много неща", споделя д-р Русева.

"В началото бях доста стресиран, тъй като средата е различна, пациентите са различни, много е натоварено, има много спешни случаи, но с времето започнах да свиквам на темпото. Вече се чувствам по- уверен в уменията и в общуването с колеги, и пациенти. Преди половин година започнах да поемам и дежурства - да съм на разположение към Спешно отделение", разказва и д-р Давидов.

Младите лекари не крият, че са много търсени от други болници с примамливи предложения да започнат работа там. "Предлагали са ни работа от частни клиники и университетски болници, но не се интересуваме от финансовата част, а искаме да се развиваме и да събираме опит тук, в неврологията", са категорични двамата. Допълват, че в момента работят на няколко места и преподават в МУ- Плевен, за да се издържат и да практикуват специалността, която им допада.

"Във всяко едно отделение, има и неблагодарни пациенти и такива, които осъзнават, че някой им помага, а мен това, което ме стимулира в тази професия е, че правя добро", твърди д-р Русева.