В село Могиляне почетоха жертвите на тоталитарния режим от 1984 г.

С възпоменателен митинг в кирковското село Могиляне беше почетена паметта на жертвите на тоталитарния режим по време на т.нар. „Възродителен процес". Събитието се състоя пред паметното място „Тюркян чешма", където всяка година се свеждат глави в знак на почит към загиналите на 26 декември 1984 година.

Преди 41 години местните жители на Могиляне и околните населени места излизат на мирен протест срещу насилственото отнемане на имената и потъпкването на основни човешки права. Протестът е разпръснат със сила от тогавашните власти. В резултат на насилието загиват трима души, сред които и 17-месечното бебе Тюркян – превърнало се в символ на невинните жертви на репресивната политика на режима.

На възпоменателния митинг се събраха хора от региона, от цяла България и от Република Турция. Сред официалните гости бяха главният мюфтия на България Мустафа Хаджъ, посланикът на Турция в България Мехмед Саид Уянък, генералният консул на Турция в Пловдив Емре Манав, кметове на български и турски общини, както и почти цялата парламентарна група на ДПС „Ново начало". Сред гостите беше и заместник председателя на управляващата в Турция Партия на справедливостта Зафер Саръкая, който прочете обръщение на президента Ердоган по повод годишнината от декемврийските събития в Родопите.

"Законите в България все още ни дискриминират. Нямаме право да говорим на майчиния си език по време на предизборна кампания. За да няма повече такива дискриминации, ние трябва да сме единни", заяви Нида Ахмедов, заместник председател на ДПС и кмет на община Каолиново. За единство призовата и останалите изказали се депутати.

Кметът на Джебел Неджми Али път се обърна към поколението зет.

"Разделението на поколенията води до разделение в обществото. Няма как това да стане. Децата са си нашите деца. Няма как да допуснем това да се случи, няма сила, която да ни раздели от тях", каза Неждми Али.

Кметът на Белица Радослав Ревански заяви, че ПГ на ДПС - Ново начало е работила във вражеска среда и под заплахи, включително и физически.

"Танковете и не ни уплашиха, и те няма да ни уплашат", каза Ревански.

"В последните две години, под лидерството на Делян Пеевски, ДПС показа как се прави градивна политика. ДПС се отърси от дългогодишната си летаргия и на-сетне намери кво истински лидер, който да защити избирателите и етноса", заяви заместник председателят на партията и кърджалийски кмет Ерол Мюмюн. Той допълни, че единствено Пеевски е е имал смелостта да каже, че никога повече няма да позволи избирателите на ДПС и турския етнос да се третира като втора категория хора.