Осъдиха ски инструктор за притежание на марихуана

Тони Маскръчка

848
Канабис Снимка: МВР

Ски инструктор е осъден за притежание на марихуана. Б. Т. призна вината си и сключи споразумение  прокуратурата, одобрено от Районния съд в Разлог.

Младият мъж през миналия зимен сезон работил като ски инструктор към фирма в Банско. На 12 февруари 2025 г. полицаи направили обиск в апартамента, където той живеел под наем в курортния град и открили няколко пакетчета с марихуана с общо тегло около 150 грама на стойност близо 3000 лв.

Съдът му наложи наказание 6 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок и 1000 лв. глоба. Ще трябва да плати и по сметка на ОД на МВР-Благоевград 312 лв.

Канабис Снимка: МВР

