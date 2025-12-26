Осъдиха ски инструктор за притежание на марихуана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ски инструктор е осъден за притежание на марихуана. Б. Т. призна вината си и сключи споразумение прокуратурата, одобрено от Районния съд в Разлог.

Младият мъж през миналия зимен сезон работил като ски инструктор към фирма в Банско. На 12 февруари 2025 г. полицаи направили обиск в апартамента, където той живеел под наем в курортния град и открили няколко пакетчета с марихуана с общо тегло около 150 грама на стойност близо 3000 лв.

Съдът му наложи наказание 6 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок и 1000 лв. глоба. Ще трябва да плати и по сметка на ОД на МВР-Благоевград 312 лв.