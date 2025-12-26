ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поне 5-има загинали и 21-a са ранените при експлоз...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21979246 www.24chasa.bg

Откриха труп на мъж в центъра на Пловдив, няма документи (Снимки)

Никола Михайлов

[email protected]

3652
Полицаи все още са на мястото. Снимка: Никола Михайлов

Починалият е на около 50 г., но самоличността му все още не е установена

Труп на мъж е намерен по-рано днес в центъра на Пловдив, в непосредствена близост до търговски център, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Сигналът за тялото, открито на ул. "Капитан Райчо", е подаден от екип на Спешна помощ. На място пристигнали служители на реда.

Самоличността на мъжа все още не е установена, тъй като нямал документи в себе си. Той е на видима възраст около 50 г. По тялото му няма следи от насилие. Униформените все още са на мястото и са заградили с ленти, за да не се преминава около трупа. 

С ленти е блокирана зоната около тялото.
С ленти е блокирана зоната около тялото. Снимка: Никола Михайлов

Снимка: Никола Михайлов

Полицаи все още са на мястото.
С ленти е блокирана зоната около тялото.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)