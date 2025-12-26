Откриха труп на мъж в центъра на Пловдив, няма документи (Снимки)

Починалият е на около 50 г., но самоличността му все още не е установена

Труп на мъж е намерен по-рано днес в центъра на Пловдив, в непосредствена близост до търговски център, съобщиха за "24 часа" от полицията.

Сигналът за тялото, открито на ул. "Капитан Райчо", е подаден от екип на Спешна помощ. На място пристигнали служители на реда.

Самоличността на мъжа все още не е установена, тъй като нямал документи в себе си. Той е на видима възраст около 50 г. По тялото му няма следи от насилие. Униформените все още са на мястото и са заградили с ленти, за да не се преминава около трупа.



С ленти е блокирана зоната около тялото. Снимка: Никола Михайлов