На втория ден от Коледа в Пловдив: Народът гладен, яде – така разбира празника (Снимки, видео)

Щандовете за храна под обсада

На сцената пред общината деца пеят, рецитират и се веселят

"Тези хора трябва да са били гладни на Бъдни вечер и на Рождество. Като гледам как се нахвърлят на храната, нямам друго обяснение".

Думите са на продавачка от хранителния център на главната улица в Пловдив. Магазинът буквално е под обсада, клиенти се надпреварват да купуват кюфтета, пържоли, печени меса, чорби, сарми, салати, питки. Едва дочакват да ги обслужат, грабват отрупаните табли с храна и сядат на масите. Мъж си взе три големи кюфтета, голяма тарелка с картофи, порция свинско със зеле, супа, питка и се нахвърли с голям апетит. Хранителният център на главната улица в Пловдив е под обсада на втория ден от Рождество. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Продавачките едва смогват да обслужват потока. "Или са стояли гладни на празника, или имат пари за харчене", коментираха изумени жени зад щанда.

"Това е българинът. За него празникът е ядене и пиене. Така го разбира. Пред хипермаркетите днес няма къде да намериш да паркираш. Отново са окупирани", коментира продавачка от магазин за дрехи на главната улица.

Вероятно заради вчерашния дъждовен ден, който накара мнозина да си седят вкъщи, днес центърът на Пловдив е изпълнен с народ. На Коледния базар пред къщичките с храна на площада също се вият огромни опашки. Мнозина грабват пълни табли с храна и с нетърпение сядат да хапнат. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

За разлика от тях, други са пред откритата сцена до голямата елха, за да се насладят на концерта на различни детски състави. "Пеещите котенца" с ръководител Невена Кючукова обраха овациите на публиката. Децата пяха от сърце, а хората им се радваха и аплодираха.

5–годишната Диана Бонева изрецитира коледно стихче, което научила с баба си. А Дарина Танева накара публиката да танцува под ритъма на песента й.