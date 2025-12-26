ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На втория ден от Коледа в Пловдив: Народът гладен, яде – така разбира празника (Снимки, видео)

Топлата витрина с кюфтета, пържоли, печени пуйки, кисело зеле и всякакви други деликатеси в хранителния център е окупирана от клиенти на втория ден от Рождество. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
  • Щандовете за храна под обсада
  • На сцената пред общината деца пеят, рецитират и се веселят

"Тези хора трябва да са били гладни на Бъдни вечер и на Рождество. Като гледам как се нахвърлят на храната, нямам друго обяснение".

Думите са на продавачка от хранителния център на главната улица в Пловдив. Магазинът буквално е под обсада, клиенти се надпреварват да купуват кюфтета, пържоли, печени меса, чорби, сарми, салати, питки. Едва дочакват да ги обслужат, грабват отрупаните табли с храна и сядат на масите. Мъж си взе три големи кюфтета, голяма тарелка с картофи, порция свинско със зеле, супа, питка и се нахвърли с голям апетит.

Хранителният център на главната улица в Пловдив е под обсада на втория ден от Рождество.
Хранителният център на главната улица в Пловдив е под обсада на втория ден от Рождество. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Продавачките едва смогват да обслужват потока. "Или са стояли гладни на празника, или имат пари за харчене", коментираха изумени жени зад щанда.

"Това е българинът. За него празникът е ядене и пиене. Така го разбира. Пред хипермаркетите днес няма къде да намериш да паркираш. Отново са окупирани", коментира продавачка от магазин за дрехи на главната улица.

Вероятно заради вчерашния дъждовен ден, който накара мнозина да си седят вкъщи, днес центърът на Пловдив е изпълнен с народ. На Коледния базар пред къщичките с храна на площада също се вият огромни опашки.

Мнозина грабват пълни табли с храна и с нетърпение сядат да хапнат.
Мнозина грабват пълни табли с храна и с нетърпение сядат да хапнат. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

За разлика от тях, други са пред откритата сцена до голямата елха, за да се насладят на концерта на различни детски състави. "Пеещите котенца" с ръководител Невена Кючукова обраха овациите на публиката. Децата пяха от сърце, а хората им се радваха и аплодираха.

5–годишната Диана Бонева изрецитира коледно стихче, което научила с баба си. А Дарина Танева накара публиката да танцува под ритъма на песента й.

Появата на слънцето накара мнозина да излязат на главната улица в Пловдив на втория ден от Коледа.
Появата на слънцето накара мнозина да излязат на главната улица в Пловдив на втория ден от Коледа. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
По главната улица на Пловдив е стълпотворение във втория ден на Коледа.
По главната улица на Пловдив е стълпотворение във втория ден на Коледа. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Тези трубадури с китари свирят от сърце на главната улица в Пловдив.
Тези трубадури с китари свирят от сърце на главната улица в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
"Пеещите котенца" с ръководител Невена Кючукова събраха аплодисментите на публиката на откритата сцена.
"Пеещите котенца" с ръководител Невена Кючукова събраха аплодисментите на публиката на откритата сцена. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Мнозина са излезли да се разходят на втория ден от Рождество.
Мнозина са излезли да се разходят на втория ден от Рождество. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Дядо Коледа забавлява децата пред откритата сцена в Пловдив.
Дядо Коледа забавлява децата пред откритата сцена в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Малките танцуват пред сцената.
Малките танцуват пред сцената. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Дарина Танева накара публиката да ръкопляска на изпълнението й.
Дарина Танева накара публиката да ръкопляска на изпълнението й. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

