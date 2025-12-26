15-годишният Станислав осъди прокуратурата за 1000 лв. за незаконен арест по случая с пребития МВР шеф

15-годишният Станислав А., обвинен по случая с пребития директор на ОДМВР - Русе Николай Кожухаров, осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, за незаконен арест в периода 5 - 13 септември. За решението на Районния съд в Русе съобщи адвокатът му Методи Лалов във Фейсбук.

Искът на Станислав е за 5385 лв. с лихвите от 12 септември - неимуществени вреди, причинени му в резултат на незаконосъобразното задържане под стража и нарушаването на правото му на свобода. Съдия Татяна Илиева обаче оценява вредите на 1000 лв, съобщава "Сега".

Адвокатът Лалов смята решението за несправедливо и ще го обжалва. Ето какво пише той:

"Докато хората на Коледа си пожелават здраве и доброта, съдия Татяна Илиева от РС - Русе реши да подари на 15-годишен младеж по случая с шефа на ОДМВР - Русе подигравка вместо справедливост.

Това не е съдебно решение, а коледна разпродажба на човешки права. Учудващо е с каква лекота се оценява чуждата болка и страдание, когато не те засяга лично. Явно според нейните ценоразписи, свободата и психиката на едно 15-годишно дете струват точно колкото среден клас смартфон на промоция.

Съдия Татяна Илиева може и да се гордее, че спази дадената дума да приключи делото до 26.12.2025 г., но в юридическата история това ще остане не като акт на правосъдие, а като демонстрация на цинична безчувственост. Дали 140 лева на ден биха изкупили травмата на нейния син или дъщеря?

*Решението е налично в ЕПЕП, от където се запознах с него, но все още не е публикувано на сайта на РС - Русе.

Ще обжалваме!"