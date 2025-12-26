ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоял се е разговор между Русия и САЩ за евентуа...

Коледни подаръци за маймунките в столичния зоопарк

Приматите в столичния зоопарк получиха коледни подаръци. СНИМКИ: Фейсбук Зоологическа градина София

Приматите в столичния зоопарк получиха коледни подаръци, съобщиха на фейсбук страницата на Зоологическата градина и публикуваха снимки.

Приматите – малки и големи, отвориха празнично опаковани кутии, пълни с вкусни и здравословни лакомства.

Зоопаркът работи във всички дни до края на годината. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход ще бъдат отворени от 8:30 до 16:30 ч., а престоят на посетителите ще бъде разрешен до 17:00 ч. Залите „Големи котки, терариум и аквариум", „Гиганти", „Примати III" и „Примати II" ще работят от 9:00 до 16:30 ч.

Зоологическата градина няма да е отворена за посетители от 1 до 4 януари 2026 г.

