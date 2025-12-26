ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Състоял се е разговор между Русия и САЩ за евентуа...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21979995 www.24chasa.bg

Избраха Цар на виното в Сандански

1348
Празник на младото червено вино. СНИМКИ: Община Сандански

С много настроение, музика и аромат на младо червено вино премина 31-вият Празник на младото червено вино, организиран от Община Сандански. Комисия класира най-добрите сред майсторите винари. Цар на виното и първо място спечели Георги Гочев, второ място – Ботю Тиков, а трето място – Георги Георгиев.

За доброто настроение се погрижиха женските фолклорни групи към НЧ „Отец Паисий 1919" – „Стримона", „Здраве", „Детелина" и Денислав Низамски, които внесоха автентичен български дух. Специален гост на празника бе обичаният Карамфил Божиков.

Празник на младото червено вино. СНИМКИ: Община Сандански
Празник на младото червено вино. СНИМКИ: Община Сандански
Кметът на Сандански Атанас Стоянов с Царя на виното Георги Гочев. СНИМКИ: Община Сандански
Празник на младото червено вино. СНИМКИ: Община Сандански
Празник на младото червено вино. СНИМКИ: Община Сандански
Кметът на Сандански Атанас Стоянов с Царя на виното Георги Гочев. СНИМКИ: Община Сандански
Празник на младото червено вино. СНИМКИ: Община Сандански
Празник на младото червено вино. СНИМКИ: Община Сандански
Кметът на Сандански Атанас Стоянов с Царя на виното Георги Гочев. СНИМКИ: Община Сандански

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)