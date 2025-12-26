Избраха Цар на виното в Сандански

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С много настроение, музика и аромат на младо червено вино премина 31-вият Празник на младото червено вино, организиран от Община Сандански. Комисия класира най-добрите сред майсторите винари. Цар на виното и първо място спечели Георги Гочев, второ място – Ботю Тиков, а трето място – Георги Георгиев.

За доброто настроение се погрижиха женските фолклорни групи към НЧ „Отец Паисий 1919" – „Стримона", „Здраве", „Детелина" и Денислав Низамски, които внесоха автентичен български дух. Специален гост на празника бе обичаният Карамфил Божиков.