Производители затварят фермерския пазар в Добрич поне до 15 януари, за да набавят евро

Повечето от производителите от Добричкия регион на зеленчуци, мед, млечни и месни продукти , които участват всяка седмица на фермерския пазар в Добрич, заявиха, че „затварят" щандовете поне до 15 януари, за да „се изяснят", по техни думи, с еврото. Те споделят още, че оборотът, който реализират, не им е позволил да отделят средства, които предварително да обменят в евро. Някои разчитат, че през януари търговията може да се извършва и с левове.„Изпращаме нормална година. Хората пазаруват кога повече, кога по-малко. Поне до 15 януари ще се нагаждаме към новите пари, ще се поогледаме и тогава ще решаваме", казва Марияна Петкова, производител на зеленчуци от село Плачидол.В дните около празниците продава най-често пресни салати, зелен лук, тиква, салатен боб, но той е в ограничени количества, тъй като реколтата била слаба. „Годината беше трудна, но съм благодарен, че все пак изкарахме някаква реколта мед. Преди години от кошер се добиваше по около 30 кг мед, през тази 10 килограма отчитаме като постижение. Нямаше мед от акация, от липа. Затова пък излезе манов мед, който не е типичен за региона. Заради масовото нападение от листни въшки по дърветата, се отдели мана, която пчелите прибраха. Оттук дойде основният добив. И медът от слънчоглед беше малко, заради сушата и трайно високите дневни температури", разказва Красимир Костадинов, който има пчелин от 220 кошера в село. „Спасението на пчеларите е в продажбите на дребни на фермерски пазари и други изложения, защото цените на едро, които се предлагат се много под себестойността на килограм мед. Търговците предлагат 6 лева за килограм, а себестойността е около 7 лева. На пазари продаваме килограм мед за около 10 лева, което позволява да си покрия разходите и да се чувствам спокоен. Хората купуват мед, защото са сигурни, че купуват истински. Но се налага да бъдем на няколко изложения седмично", добавя пчеларят. Костадинов обяснява, че няма налични евро за следващата година. „Ходих в банки, за да купя пакети евро за 200 лева, оттам ми казаха, че фирмите трябвало да направят предварителна заявка, не успях да взема. Ще видя как ще действам след Нова година", казва още той.

Търговците на коледния базар в Добрич споделят, че не са останали без клиенти и навръх Коледа, когато се купували подаръци и украса на път за празничния обяд у роднини или приятели. Те добавят, че и до Нова година имат клиенти и затова са на щандовете си. Майсторът-занаятчия Теодора Митева изработва от 29 години празнична украса – коледна, новогодишна и др.. „Работя на цени, които могат да си позволят клиентите. Най-много се купуват късметчета – на клечка, украсени с малко декорация, защото са бюджетни подаръчета и носят известна емоция. Купува се и украса за дома, за приятели и роднини", добавя Митева. След коледно-новогодишната „акция" й предстои подготовка на мартеници и украса и сувенири за Великденските празници. „Това не е бизнес, това е емоция, от тази дейност не може да се забогатее, но осигурява приличен стандарт", казва още Митева и признава, че работи сама. „Повече съм творец, отколкото съм търговец", обяснява тя как определя цените на произведенията си.

И продавачът на глювайн не се оплаква от посетители на щанда си преди, на и след Коледа. Още повече, че ароматната топла напитка е „гарнирана" с разнообразни мезета – топла скара, луканка, бахур. „Вече трета година съм на коледния базар. Тази година клиентите не се спускат много на греяно вино, малко се притесняват, че масичките са точно на централната алея. Млади хора се спират за чаша с топлата напитка, има пенсионери, но от тях по-малко поръчват, повече стоят и коментират", споделя Ангел Ангелов. „Виното идва от Германия, от района на Кьолн. Слагам го в голям електрически чайник с парчета ябълка и подгрявам", добавя той, докато налива поредната чаша. Предлага и бутирано вино с изкушаващия немски етикет, на който пише „Глювайн". Търговците на Коледния базар, който е до 2 януари, не се притесняват от „влизането" на еврото, тъй като са сигурни, че търговията им ще приключи в левове.