Забраняват сандалите в Общинския съвет на Пловдив, обувките - затворени

Жените трябва да носят сако над роклята

Общинските съветници на Пловдив ще трябва да забравят за сандалите, ако бъде приет проектът на техен етичен кодекс. Документът е публикуван за обществено обсъждане, след като промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация задължи регионалните парламенти да имат свои етични правила.

"Общинският съветник следва да се явява на заседанията в делово, поддържано и уважително облекло, съответстващо на институционалния характер на длъжността му", е записано в проекта. След това се обяснява, че това означава костюм и за двата пола, като панталонът може да е дънки, жените трябва да носят сако над роклята, а обувките да са затворени. Допуска се обаче те да са спортно-елегантни, което оставя вратичка за маратонките. На сесиите през лятото се е случвало съветник да дойде по джапанки - луксозни и очевидно скъпи, но все пак предназначени за плаж.

Повече останали правила в бъдещия етичен кодекс преповтарят сегашните норми в правилника за работа на Общинския съвет - например да се декларира конфликт на интереси при гласуване или забраната да се използват обидни квалификации.