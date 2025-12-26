ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел призна Сомалиленд за независима държава

Забраняват сандалите в Общинския съвет на Пловдив, обувките - затворени

Ваня Драганова

[email protected]

Общинските съветници на Пловдив ще трябва да спазват по-строги изисквания към външния си вид.

Жените трябва да носят сако над роклята

Общинските съветници на Пловдив ще трябва да забравят за сандалите, ако бъде приет проектът на техен етичен кодекс. Документът е публикуван за обществено обсъждане, след като промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация задължи регионалните парламенти да имат свои етични правила.

"Общинският съветник следва да се явява на заседанията в делово, поддържано и уважително облекло, съответстващо на институционалния характер на длъжността му", е записано в проекта. След това се обяснява, че това означава костюм и за двата пола, като панталонът може да е дънки, жените трябва да носят сако над роклята, а обувките да са затворени. Допуска се обаче те да са спортно-елегантни, което оставя вратичка за маратонките. На сесиите през лятото се е случвало съветник да дойде по джапанки -  луксозни и очевидно скъпи, но все пак предназначени за плаж.

Повече останали правила в бъдещия етичен кодекс преповтарят сегашните норми в правилника за работа на Общинския съвет - например да се декларира конфликт на интереси при гласуване или забраната да се използват обидни квалификации.

