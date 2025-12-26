Рекордните 3,7 млн. лева събра “Българската Коледа” (Обзор)

Над четвърт милион пратиха есемеси, кампанията продължава до ноември догодина

Рекордните над 3,7 млн. лв. дарения бяха събрани за тазгодишното издание на “Българската Коледа” -

с близо милион лева повече

от миналата кампания.

“Благодаря на всички, за които здравето на децата на България е кауза и които доказват хуманността на нашето общество”, написа във фейсбук президентът Румен Радев, под чийто патронаж е кампанията. Той даде старт на 23-ото ѝ издание на 1 декември в УМБАЛ “Александровска”, оттогава са изпратени над 250 хил. дарителски есемеса в подкрепа на хронично и тежко болни деца. А по традиция кулминацията е спектакълът навръх Рождество в Народния театър “Иван Вазов”, който бе реализиран от екипа на Dream Team и излъчен на живо по Нова телевизия, БНТ и БНР.

“Всяка година “Българската Коледа” връща надеждата в стотици български домове, обединявайки усилията на дарители, лекари, организатори и изпълнители”, написа още Радев. Тя многократно доказва, че “с малко средства могат да се постигат високи резултати, когато здравето на децата е истински приоритет и към него се подхожда с професионализъм и отговорност”, добавя той. Президентът Румен Радев на концерта. До него е подуправителят на БНБ Петър Чобанов (един от потенциалните служебни премиери). СНИМКА: Йордан Симеонов

До ноември 2026 г. ще продължи изданието на кампанията, есемесите се изпращат на номер 1117.

Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно,

а за осигуряване на апаратура за лечебни заведения - до 31 януари.

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава, представители на държавни институции, дипломати, дарители, посланици на кампанията и деца, които тя подпомага, бяха на коледния концерт. За тях на сцената излязоха любими изпълнители, певци, танцьори, актьори, спортисти и журналисти. Младите актьори Александра Лашкова и Даниел Върбанов, спечелили сърцата на зрителите в сериала на БНТ “Войната на буквите”, бяха тазгодишните водещи. Водещите Александра Лашкова и Даниел Върбанов СНИМКА: Йордан Симеонов

Каузата привлича все повече българи с добри сърца от 2002 г. Чрез активната подкрепа на дарители и партньори всяка година над 550 деца получават помощ и грижа. Освен това със събраните пари се осигурява високотехнологична медицинска

апаратура за лечебни заведения в цялата страна

Децата, диагностицирани и лекувани навреме, подкрепяни с качествени и ранни рехабилитационни и други услуги и интервенции, успяват да достигнат развитието на своите връстници и да реализират своя потенциал, категорична е медицинската наука.