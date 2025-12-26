Дело, точило се 8 години, 8 месеца и 8 дни, смазало проф. Кадурина (Обзор)

На подчинените ѝ било казано да не говорят с нея. Изтъкнатата дерматоложка осъди прокуратурата за близо 90 хил. лв.

Специализанти и докторанти на бившата шефка на Клиниката по дерматология във ВМА проф. Мирослава Кадурина били посъветвани да не разговарят с нея, след като през 2015 г. прокуратурата ѝ повдига обвинение. Наказателното дело за присвояване на 774 763 лв. от болницата, което било широко огласено, я превърнало от ведър в психически смазан и затворен човек. Това става ясно от решението на съдия Маргарита Апостолова от Софийския градски съд, с което държавното обвинение беше осъдено да плати близо 90 хил. лева обезщетение на изтъкнатата дерматоложка за причинени неимушествени вреди в резултат на наказателното преследване. То заедно със съдебния процес продължило 8 години, 8 месеца и 8 дни. Проф. Кадурина беше оправдана и на трите инстанции, окончателно - от ВКС на 8.01.2024 г. Обвинен заедно с нея бе и бившият шеф на ВМА проф. Стоян Тонев, но той почина през 2017 г., без да дочака да чуе “невинен”.

След окончателното произнасяне на ВКС проф. Кадурина завежда дело срещу прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, като претендира за сумата от 300 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди, съставляващи душевни болки и страдания, стрес, накърняване на честта, достойнството, доброто име в обществото.

В хода на процеса са разпитани двама свидетели и са представени медицински заключения, от които става ясно, че освен доброто име сериозно е пострадало и здравето ѝ. След повдигане на обвиненията тя била разстроена, притеснена, ограничила социалните си контакти, изживявала силно чувство на обида и разочарование от системата, разказал единият свидетел. Другият обяснил, че ѝ се наложило да приема антидепресанти, пострадал нейният авторитет, била принудена да напусне ВМА, отменила и участието си в международни конференции, на които била поканена за лектор. Многократно присъствала на разговори между трети лица, които коментирали наказателното преследване срещу нея.

Според съдия Апостолова безспорно била засегната професионалната репутация на проф. Кадурина сред колегите и пациентите ѝ. Освен това, въпреки че била оправдана окончателно, съобщението за наказателното преследване все още стояло на страницата на прокуратурата. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано.

