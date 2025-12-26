Парашутистка от Стамболийски осъди военното министерство, командирът я обидил пред строя

Лишили я неоснователно и от коледна премия през 2019 г.

Парашутистка, която живее в Стамболийски, но служи в бригада "Специални сили" в Пловдив, осъди Министерството на отбраната да й плати 5000 лв. за грубото поведение на прекия й командир, който е обиждал с нецензурни думи пред строя, както и за коледната премия от 500 лв., от която била лишена неоснователно пред 6 години.

Всичко започнало през 2019-а, когато била наказана с „предупреждение за понижаване на военното звание с една степен за срок от шест месеца". Оспорила заповедта за това и тя била отменена от съда. След близо 5 години завела дело срещу военното ведомство и поискала обезщетение от 40 000 лв., защото в резултат на наказанието не бил изпратена на мисия в Косово, от която би спечелила въпросната сума, поискала и коледния си бонус. Отделно е искът за 29 500 лв. за преживените страдания, безсъние, страх, че ще бъде уволнена и т. н.

В процеса пред Административния съд в Пловдив не се открити доказателства, че заради наказанието не е била изпратена да служи зад граница, така че претенцията за 40 000 лв. е отхвърлена, надбавката за Рождество Христово обаче ще трябва да бъде платена. Съставът намира, че на военнослужещата се полага компенсация за преживените тревоги, защото твърденията, че прекият й командир се е държал по недопустим начин се потвърждават от показанията на уважаван офицер. Той описва първи случай през есента на 2019 г. при предпарашутна подготовка, когато командирът извадил ищцата пред строя, отправил към нея нецензурни думи и ѝ заявил, че „няма да скача". Разказва и как през 2020 г. при изпит за физическа подготовка за изпращане на лагер в Рила в присъствието на няколко души началникът й казал, че „и за 7 да избягаш, няма да отидеш на Боровец".

"Съдът приема, че в резултат на издаването и действието на незаконната дисциплинарна заповед, както и на начина, по който е упражнявана властта от прекия ѝ командир в определени ситуации, ищцата действително е претърпяла неимуществени вреди, изразяващи се в накърняване на честта и достойнството ѝ като военнослужещ, в чувство за унижение и несправедливо третиране, засилен стрес, тревожност и емоционален дискомфорт", е записано в решението, което определя обезщетение от 5000 лв.

Произнасянето не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.