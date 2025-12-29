Вижте най-четените ни материали в криминалната рубрика за 2025 г.

|№
|Заглавие
|Автор
|Брой четения
|1
|Тодор Славков се самоубил с изстрел в главата
|Димитър Мартинов
|777280
|2
|Само за месеци над 50 българки дадоха общо 2 млн. лв., вярвайки, че са харесани от звезди
|Димитър Мартинов
|719432
|3
|Над 1 млн. лева намерени в дома на пловдивските лекари, продавали метадон
|Никола Михайлов
|706200
|4
|Два трупа и отрязана ръка в София
|Димитър Мартинов
|654020
|5
|След 14 години зад решетките Пешо Сумиста от Килърите – упорит и доминантен, но не му се работи
|Ана Михова
|616524
|6
|Шофьорът на камиона, убил оперния певец Богомил Спиров, е с отрицателни проби за алкохол и наркотици
|24 часа
|551144
|7
|Арестуваха сводниците на Студентски град Пешо Калашника и жена му Таня
|Димитър Мартинов
|497844
|8
|Мъжът, шофирал след тира, помел бензиностанция: Изпревари ме на двойна непрекъсната линия с повече от 60 км/ч
|Цветелина Танкинска
|460084
|9
|Шофьорът на ескортираното от патрулка ламборгини поискал полицейска защита, после се отказал
|Никола Михайлов
|456932
|10
|Николай Кожухаров: Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка
|Дима Максимова
|453804
|11
|Убитата в Нидерландия българка е била погребана в родния си град Враца
|Валери Ведов
|445268
|12
|Засечка на пистолета осуетила самоубийството на бившия надзирател, който застреля зет си край Поморие
|Тони Щилиянова
|442824
|13
|МВР спира да издирва Легионера, ликвидирал Георги Илиев
|24 часа
|440608
|14
|Божков в съда: Мария Филипова искаше по 10 бона на ден, Горанов не позволи да има корупция
|24 часа
|430888
|15
|Рускини и англичанки продават девствеността си 30 пъти по-скъпо от българките, нашите без претенции към купувача
|Цветелина Танкинска
|424836
|16
|Със 111 км/ч 17-годишният Алишан връхлетял такси и убил двамата братя край Стражица
|Дима Максимова
|413172
|17
|Издирват наследници на загиналата в катастрофа в Рогош жена
|Ваня Драганова
|412020
|18
|Изтеглиха 30 000 лв. от сметката на пенсионерка след измама с приложение за банкиране
|24 часа
|395848
|19
|Шофьорът на автобуса, който уби човек в София, действал правилно
|24 часа
|394712
|20
|Издирван за фабриката под кравите арестуван за контрабанда и през 2015 г.
|Кирил Борисов
|393564
|21
|Синът на Миглена Ангелова задържан в 4 РПУ. Тя: Хора в МВР използват службата за бухалка
|24 часа
|386724
|22
|Мъж намери чанта с дебитна карта в Пловдивско и тръгна да пазарува, арестуваха го
|Никола Михайлов
|376484
|23
|Непознат източи 16 140 лв. от сметка на титуляр, след като го убедил да инсталира мобилно приложение на телефона си
|24 часа
|362536
|24
|Бизнесмен от Ардино, убил двама край Пловдив, често нарушавал на пътя – 60 дни преди катастрофата му върнали книжката
|Ваня Драганова
|361036
|25
|Адвокат: Прокурорският син Васил Михайлов е опитал да изнуди собственик на автосервиз в Перник за 5000 лв.
|24 часа
|361024
|26
|Годеницата на подсъдимия за 2 жертви край Пловдив: Да не съм луда да призная, че съм му дръпнала волана
|Никола Михайлов
|359064
|27
|Задържаха автокрадеца Яро, който ядоса Бойко Борисов, за задигнат автомобил
|Димитър Мартинов
|358840
|28
|Мъртвият до Националния стадион буйствал в заведение
|Димитър Мартинов
|352604
|29
|Съдружник на убития Мартин Нотариуса купил негов дълг за 500 хил. лв., иска фалит на фирмата му, а вдовицата помага
|Кирил Борисов
|352004
|30
|Комисията по хазарта в Малта описала Божков като лице, на което не може да бъде даден лиценз
|Ана Михова
|346584
|31
|Откраднато злато за 400 000 лева зазидано в комин край Оряхово
|Димитър Мартинов
|344888
|32
|Братовчедка на младежа, застрелян от военен в Каравелово: Не смятам, че е умишлено
|24 часа
|344608
|33
|Актьорът Росен Белов завел младия Георги на гей партито у д-р Хасърджиев
|Ана Михова
|343276
|34
|82-годишна измами ало измамник в Летница
|Росица Христова
|339708
|35
|Над 50 000 лв задигнали от 2 каси бандата украинци, задържани преди дни
|Димитър Мартинов
|336764
|36
|Христо Крушарски пред "24 часа": Къщата е моя, Тошко го е намерила жената, която се грижи за домакинството
|24 часа
|332624
|37
|Синът на Атанас Бобоков и младеж с пачки за раздаване са сред 70-те задържани за погромите на протеста
|Димитър Мартинов
|327068
|38
|Тол камерите засякоха 1500 манипулирани номера, а за 4 дни заснеха 170 шофьори без колан
|24 часа
|324128
|39
|Бизнесменът Валтер Папазки не помни Цветомир Найденов да е променял начина си на придвижване и охраната
|Ана Михова
|324100
|40
|След като летящият убиец Виктор се заби в автобус: експерти отново искат забрана за младите шофьори да карат мощни коли
|24 часа
|320600
|41
|Прокурор: Служител в хоспис бе сключил брак с настанен в него, вероятно за имотна измама
|24 часа
|319576
|42
|Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда след затвора, печелил стотици хиляди в световни турнири
|Кирил Борисов
|317268
|43
|Загиналата в Марково певица сама настоявала водачът да шофира, макар че е пил
|Ваня Драганова
|314516
|44
|15-годишно момиче намерено мъртво в дома си в с. Брезница
|Тони Маскръчка
|313312
|45
|Как Оксана от Българово изтегли 15 бързи кредита с чужда самоличност, а длъжниците не подозират
|Тони Щилиянова
|305176
|46
|Д-р Хасърджиев и актьорът Росен Белов арестувани след оргия с дрогиран младеж (Обзор)
|Кирил Борисов
|304472
|47
|Убиецът на Алексей Петров го дебнал 3 часа от заслон, застрелял го на 1 км от мястото заради охраната
|Димитър Мартинов
|300604
|48
|Измамник, взел имоти от болна жена, държи топ фирма за борба с вредители, брат му задигна 5 млн. лв.
|Димитър Мартинов
|300344
|49
|Закопчаха жена, докато получава пратка с наркотични вещества от куриер
|Надежда Алексиева
|295392
|50
|62-годишният задържан за хосписа в Ягода е баща на собствениците, арестували го в Слънчев бряг
|24 часа
|293872
|51
|Потвърдиха доживотната присъда на убиеца на майка на 4 деца в Пазарджик
|24 часа Пловдив онлайн
|289760
|52
|Синът на Миглена Ангелова арестуван незаконно като Бойко Борисов
|24 часа
|286960
|53
|Трима младежи потрошиха къща за гости в Асеновградско, вече са с обвинения
|24 часа Пловдив онлайн
|283196
|54
|Осъдиха майка от първомайско село, спестила си 97 вноски за издръжката на децата
|Никола Михайлов
|275932
|55
|Две жени в неизвестност повече от денонощие са намерени в Каварненско
|Дияна Райнова
|271524
|56
|Осъдиха пенсионерка от Пловдив, засечена на Руския пазар с контрабанден тютюн за близо 3000 лв.
|Ваня Драганова
|268908
|57
|Студентка в Пловдив е шофирала джипа, причинил катастрофата с три жертви на АМ "Тракия"
|Мая Вакрилова
|265956
|58
|Арестуват за втори път семейство от Бургас, пласирало пико
|Тони Щилиянова
|264396
|59
|Самоуби се мъжът, който се хвърляше пред коли в София, никоя психиатрия не го искала
|Димитър Мартинов
|259964
|60
|Задържаха 22-годишна жена, откраднала 5400 евро от частен имот в Добрич
|Дияна Райнова
|258864
|61
|6-те процента от поръчките отивали при "Царя", Барбутов предлагал експертите, които да ги подготвят
|Кирил Борисов
|258740
|62
|Двама мъже от Шумен намериха портмоне с 12000 евро и си поделиха сумата
|Галина Ганева
|258736
|63
|Откриха издирвано 16-годишно момиче в дома на мъж в Стара Загора, държано в плен
|24 часа
|257012
|64
|5-годишно момче почина при манипулация в зъболекарски кабинет в Пловдив
|Ваня Драганова
|256560
|65
|Стефан Димитров се хвалил на Паскал, че Асен Василев и Бойко Рашков му помагали за контрабандата
|Кирил Борисов
|253152
|66
|Убитата жена в Созопол - дъщеря на емблематичен автокрадец
|Тони Щилиянова
|250616
|67
|Жена загина, а четирима бяха ранени при катастрофа на пътя за Гърция
|Ненко Станев
|244940
|68
|Вижте биячите на шефа на полицията в Русе. Ученикът пробил белия му дроб и избягал
|Димитър Мартинов
|243920
|69
|След 7 г. на последна инстанция съдът прекрати делото срещу ген. Кирчо Киров, бил невменяем
|24 часа
|239508
|70
|Последните 15 дни на Тодор Славков, преди да сложи край на живота си
|Ваньо Стоилов
|236680
|71
|Арестуваха "българския Ескобар", помилван от Румен Радев, и Чората при акция на ГДБОП
|24 часа
|234340
|72
|20-годишна сервитьорка намушка трима колеги в Слънчев бряг
|Тони Щилиянова
|233036
|73
|Откритият мъртъв мъж в село Згориград е бил обявен за издирване
|24 часа
|232776
|74
|Пиян с над 2,5 промила и без книжка уби млада жена в катастрофа край Кюстендил
|Димитър Мартинов
|229208
|75
|Претърсват дома на прокурора Бисер Михайлов. Той: Синът ми не живее тук от години
|24 часа
|224956
|76
|Арестуваха банда украинци за обир в София
|Димитър Мартинов
|220800
|77
|Арестуваха в съда един от измамилите белоземец със 130 хил. лева
|Никола Михайлов
|220612
|78
|Арестуваха Тикток звездата Марио за серия кражби на градинска техника от верига хипермаркети
|Димитър Мартинов
|219800
|79
|Европрокурор Теодора Георгиева: Има уволнени държавни служители, съдействали на разследване
|24 часа
|217144
|80
|Наръгали арестувания сводник Пешо Калашника при масовия бой в Студентски град
|Димитър Мартинов
|215288
|81
|ГДБОП алармира: Разпространява се фишинг измама, не отваряйте имейли от НЗОК
|24 часа
|214976
|82
|Откраднаха автомобила на младо семейство за по-малко от 60 секунди
|24 часа
|214956
|83
|Известна пловдивчанка си призна, че продава стоки менте, и се размина с условна присъда
|Мая Вакрилова
|213612
|84
|В сайтовете за продажба на девственост е опасно - сред купувачите има и измамници
|Цветелина Танкинска
|213456
|85
|Евгений Минчев с мустанга кривнал и се забил в дървото заради препятствие на пътя?
|Димитър Мартинов
|212336
|86
|Съдът не се смили над семейството от "Столипиново", арестувано за контрабанда на злато
|Никола Михайлов
|211864
|87
|Абитуриент издъхна в Слънчев бряг
|Тони Щилиянова
|211248
|88
|Бивш служител яде без да си плати, върна се и открадна 25 000 лева от заведение в Бургас
|24 часа
|210424
|89
|80 хил. евро открити в дома на Росен Христов, при Деница Златева - 100 000 лева
|24 часа
|209100
|90
|Чалгаджийка лети с над 300 км/ч по магистрала "Тракия"
|24 часа
|208444
|91
|Ето кои са биячите на шефа на полицията в Русе
|Димитър Мартинов
|207804
|92
|18-годишно момиче осъдено за кражби в Казанлък
|Ваньо Стоилов
|207236
|93
|Вижте в коя автошкола се е учил да кара Виктор
|Димитър Мартинов
|206364
|94
|Разкриха измама за над 270 млн. долара с участието на българи
|24 часа
|204476
|95
|Съседът на шефа на полицията в Русе за боя: Защитих детето си
|24 часа
|203532
|96
|Тодор Славков бил сам две седмици в къщата, където се самоубил
|24 часа
|202924
|97
|Даниел Митов: Момичето е било убито часове преди сигнала в МВР, събрани са всички доказателства
|24 часа
|202872
|98
|Тестваха над 40 пъти неуспешно шофьорка от Пловдив за алкохол, но й взеха книжката
|Ваня Драганова
|200244
|99
|Синът на Джевдет Чакъров - Сами, спрян на "Капитан Андреево", вече е в страната
|Димитър Мартинов
|199880
|100
|Дядото, убил бебе край Сопот, блъснал и ученичка на пешеходна в Казанлък
|Никола Михайлов
|199480