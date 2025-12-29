Вижте най-четените ни материали в криминалната рубрика за 2025 г.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В тази къща в село Асен, община Павел баня, собственост на бизвесмена Христо Крушарски, Тодор Славков завърши земните си дни. Снимка: Ваньо Стоилов
Заглавие Автор Брой четения
1 Тодор Славков се самоубил с изстрел в главата Димитър Мартинов 777280
2 Само за месеци над 50 българки дадоха общо 2 млн. лв., вярвайки, че са харесани от звезди Димитър Мартинов 719432
3 Над 1 млн. лева намерени в дома на пловдивските лекари, продавали метадон Никола Михайлов 706200
4 Два трупа и отрязана ръка в София Димитър Мартинов 654020
5 След 14 години зад решетките Пешо Сумиста от Килърите – упорит и доминантен, но не му се работи Ана Михова 616524
6 Шофьорът на камиона, убил оперния певец Богомил Спиров, е с отрицателни проби за алкохол и наркотици 24 часа 551144
7 Арестуваха сводниците на Студентски град Пешо Калашника и жена му Таня Димитър Мартинов 497844
8 Мъжът, шофирал след тира, помел бензиностанция: Изпревари ме на двойна непрекъсната линия с повече от 60 км/ч Цветелина Танкинска 460084
9 Шофьорът на ескортираното от патрулка ламборгини поискал полицейска защита, после се отказал Никола Михайлов 456932
10 Николай Кожухаров: Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка Дима Максимова 453804
11 Убитата в Нидерландия българка е била погребана в родния си град Враца Валери Ведов 445268
12 Засечка на пистолета осуетила самоубийството на бившия надзирател, който застреля зет си край Поморие Тони Щилиянова 442824
13 МВР спира да издирва Легионера, ликвидирал Георги Илиев 24 часа 440608
14 Божков в съда: Мария Филипова искаше по 10 бона на ден, Горанов не позволи да има корупция 24 часа 430888
15 Рускини и англичанки продават девствеността си 30 пъти по-скъпо от българките, нашите без претенции към купувача Цветелина Танкинска 424836
16 Със 111 км/ч 17-годишният Алишан връхлетял такси и убил двамата братя край Стражица Дима Максимова 413172
17 Издирват наследници на загиналата в катастрофа в Рогош жена Ваня Драганова 412020
18 Изтеглиха 30 000 лв. от сметката на пенсионерка след измама с приложение за банкиране 24 часа 395848
19 Шофьорът на автобуса, който уби човек в София, действал правилно 24 часа 394712
20 Издирван за фабриката под кравите арестуван за контрабанда и през 2015 г. Кирил Борисов 393564
21 Синът на Миглена Ангелова задържан в 4 РПУ. Тя: Хора в МВР използват службата за бухалка 24 часа 386724
22 Мъж намери чанта с дебитна карта в Пловдивско и тръгна да пазарува, арестуваха го Никола Михайлов 376484
23 Непознат източи 16 140 лв. от сметка на титуляр, след като го убедил да инсталира мобилно приложение на телефона си 24 часа 362536
24 Бизнесмен от Ардино, убил двама край Пловдив, често нарушавал на пътя – 60 дни преди катастрофата му върнали книжката Ваня Драганова 361036
25 Адвокат: Прокурорският син Васил Михайлов е опитал да изнуди собственик на автосервиз в Перник за 5000 лв. 24 часа 361024
26 Годеницата на подсъдимия за 2 жертви край Пловдив: Да не съм луда да призная, че съм му дръпнала волана Никола Михайлов 359064
27 Задържаха автокрадеца Яро, който ядоса Бойко Борисов, за задигнат автомобил Димитър Мартинов 358840
28 Мъртвият до Националния стадион буйствал в заведение Димитър Мартинов 352604
29 Съдружник на убития Мартин Нотариуса купил негов дълг за 500 хил. лв., иска фалит на фирмата му, а вдовицата помага Кирил Борисов 352004
30 Комисията по хазарта в Малта описала Божков като лице, на което не може да бъде даден лиценз Ана Михова 346584
31 Откраднато злато за 400 000 лева зазидано в комин край Оряхово Димитър Мартинов 344888
32 Братовчедка на младежа, застрелян от военен в Каравелово: Не смятам, че е умишлено 24 часа 344608
33 Актьорът Росен Белов завел младия Георги на гей партито у д-р Хасърджиев Ана Михова 343276
34 82-годишна измами ало измамник в Летница Росица Христова 339708
35 Над 50 000 лв задигнали от 2 каси бандата украинци, задържани преди дни Димитър Мартинов 336764
36 Христо Крушарски пред "24 часа": Къщата е моя, Тошко го е намерила жената, която се грижи за домакинството 24 часа 332624
37 Синът на Атанас Бобоков и младеж с пачки за раздаване са сред 70-те задържани за погромите на протеста Димитър Мартинов 327068
38 Тол камерите засякоха 1500 манипулирани номера, а за 4 дни заснеха 170 шофьори без колан 24 часа 324128
39 Бизнесменът Валтер Папазки не помни Цветомир Найденов да е променял начина си на придвижване и охраната Ана Михова 324100
40 След като летящият убиец Виктор се заби в автобус: експерти отново искат забрана за младите шофьори да карат мощни коли 24 часа 320600
41 Прокурор: Служител в хоспис бе сключил брак с настанен в него, вероятно за имотна измама 24 часа 319576
42 Изчезналият Йожи от Наглите станал покер звезда след затвора, печелил стотици хиляди в световни турнири Кирил Борисов 317268
43 Загиналата в Марково певица сама настоявала водачът да шофира, макар че е пил Ваня Драганова 314516
44 15-годишно момиче намерено мъртво в дома си в с. Брезница Тони Маскръчка 313312
45 Как Оксана от Българово изтегли 15 бързи кредита с чужда самоличност, а длъжниците не подозират Тони Щилиянова 305176
46 Д-р Хасърджиев и актьорът Росен Белов арестувани след оргия с дрогиран младеж (Обзор) Кирил Борисов 304472
47 Убиецът на Алексей Петров го дебнал 3 часа от заслон, застрелял го на 1 км от мястото заради охраната Димитър Мартинов 300604
48 Измамник, взел имоти от болна жена, държи топ фирма за борба с вредители, брат му задигна 5 млн. лв. Димитър Мартинов 300344
49 Закопчаха жена, докато получава пратка с наркотични вещества от куриер Надежда Алексиева 295392
50 62-годишният задържан за хосписа в Ягода е баща на собствениците, арестували го в Слънчев бряг 24 часа 293872
51 Потвърдиха доживотната присъда на убиеца на майка на 4 деца в Пазарджик 24 часа Пловдив онлайн 289760
52 Синът на Миглена Ангелова арестуван незаконно като Бойко Борисов 24 часа 286960
53 Трима младежи потрошиха къща за гости в Асеновградско, вече са с обвинения 24 часа Пловдив онлайн 283196
54 Осъдиха майка от първомайско село, спестила си 97 вноски за издръжката на децата Никола Михайлов 275932
55 Две жени в неизвестност повече от денонощие са намерени в Каварненско Дияна Райнова 271524
56 Осъдиха пенсионерка от Пловдив, засечена на Руския пазар с контрабанден тютюн за близо 3000 лв. Ваня Драганова 268908
57 Студентка в Пловдив е шофирала джипа, причинил катастрофата с три жертви на АМ "Тракия" Мая Вакрилова 265956
58 Арестуват за втори път семейство от Бургас, пласирало пико Тони Щилиянова 264396
59 Самоуби се мъжът, който се хвърляше пред коли в София, никоя психиатрия не го искала Димитър Мартинов 259964
60 Задържаха 22-годишна жена, откраднала 5400 евро от частен имот в Добрич Дияна Райнова 258864
61 6-те процента от поръчките отивали при "Царя", Барбутов предлагал експертите, които да ги подготвят Кирил Борисов 258740
62 Двама мъже от Шумен намериха портмоне с 12000 евро и си поделиха сумата Галина Ганева 258736
63 Откриха издирвано 16-годишно момиче в дома на мъж в Стара Загора, държано в плен 24 часа 257012
64 5-годишно момче почина при манипулация в зъболекарски кабинет в Пловдив Ваня Драганова 256560
65 Стефан Димитров се хвалил на Паскал, че Асен Василев и Бойко Рашков му помагали за контрабандата Кирил Борисов 253152
66 Убитата жена в Созопол - дъщеря на емблематичен автокрадец Тони Щилиянова 250616
67 Жена загина, а четирима бяха ранени при катастрофа на пътя за Гърция Ненко Станев 244940
68 Вижте биячите на шефа на полицията в Русе. Ученикът пробил белия му дроб и избягал Димитър Мартинов 243920
69 След 7 г. на последна инстанция съдът прекрати делото срещу ген. Кирчо Киров, бил невменяем 24 часа 239508
70 Последните 15 дни на Тодор Славков, преди да сложи край на живота си Ваньо Стоилов 236680
71 Арестуваха "българския Ескобар", помилван от Румен Радев, и Чората при акция на ГДБОП 24 часа 234340
72 20-годишна сервитьорка намушка трима колеги в Слънчев бряг Тони Щилиянова 233036
73 Откритият мъртъв мъж в село Згориград е бил обявен за издирване 24 часа 232776
74 Пиян с над 2,5 промила и без книжка уби млада жена в катастрофа край Кюстендил Димитър Мартинов 229208
75 Претърсват дома на прокурора Бисер Михайлов. Той: Синът ми не живее тук от години 24 часа 224956
76 Арестуваха банда украинци за обир в София Димитър Мартинов 220800
77 Арестуваха в съда един от измамилите белоземец със 130 хил. лева Никола Михайлов 220612
78 Арестуваха Тикток звездата Марио за серия кражби на градинска техника от верига хипермаркети Димитър Мартинов 219800
79 Европрокурор Теодора Георгиева: Има уволнени държавни служители, съдействали на разследване 24 часа 217144
80 Наръгали арестувания сводник Пешо Калашника при масовия бой в Студентски град Димитър Мартинов 215288
81 ГДБОП алармира: Разпространява се фишинг измама, не отваряйте имейли от НЗОК 24 часа 214976
82 Откраднаха автомобила на младо семейство за по-малко от 60 секунди 24 часа 214956
83 Известна пловдивчанка си призна, че продава стоки менте, и се размина с условна присъда Мая Вакрилова 213612
84 В сайтовете за продажба на девственост е опасно - сред купувачите има и измамници Цветелина Танкинска 213456
85 Евгений Минчев с мустанга кривнал и се забил в дървото заради препятствие на пътя? Димитър Мартинов 212336
86 Съдът не се смили над семейството от "Столипиново", арестувано за контрабанда на злато Никола Михайлов 211864
87 Абитуриент издъхна в Слънчев бряг Тони Щилиянова 211248
88 Бивш служител яде без да си плати, върна се и открадна 25 000 лева от заведение в Бургас 24 часа 210424
89 80 хил. евро открити в дома на Росен Христов, при Деница Златева - 100 000 лева 24 часа 209100
90 Чалгаджийка лети с над 300 км/ч по магистрала "Тракия" 24 часа 208444
91 Ето кои са биячите на шефа на полицията в Русе Димитър Мартинов 207804
92 18-годишно момиче осъдено за кражби в Казанлък Ваньо Стоилов 207236
93 Вижте в коя автошкола се е учил да кара Виктор Димитър Мартинов 206364
94 Разкриха измама за над 270 млн. долара с участието на българи 24 часа 204476
95 Съседът на шефа на полицията в Русе за боя: Защитих детето си 24 часа 203532
96 Тодор Славков бил сам две седмици в къщата, където се самоубил 24 часа 202924
97 Даниел Митов: Момичето е било убито часове преди сигнала в МВР, събрани са всички доказателства 24 часа 202872
98 Тестваха над 40 пъти неуспешно шофьорка от Пловдив за алкохол, но й взеха книжката Ваня Драганова 200244
99 Синът на Джевдет Чакъров - Сами, спрян на "Капитан Андреево", вече е в страната Димитър Мартинов 199880
100 Дядото, убил бебе край Сопот, блъснал и ученичка на пешеходна в Казанлък Никола Михайлов 199480

