Вижте най-четените материали в рубриката ни "Образование" за 2025

50 талантливи деца влязоха в деветия випуск "Отличниците на България". СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ И НИКОЛАЙ ЛИТОВ
Заглавие Автор Брой четения
1 Красимир Вълчев към сина на Алекс Богданска: Ще препоръчам по-късен първи учебен час, но директорите решават 24 часа 543168
2 Съмняват се, че е дискриминация: студент, завършил за бакалавър с успех под 4, не може да учи за магистър 24 часа 415792
3 Всички съгласни: средно образование 4+4+4, основно - след 8-и клас (Обзор) Ярослава Прохазкова 305644
4 Колко сода и оцет трябват, за да почистите кухнята? 6 от 24-те задачи в теста по математика в 7-и клас – по природни науки (Обзор, графика) Ярослава Прохазкова 200936
5 След година частни уроци по 400 лв. на месец, материал от 6-и клас стресна седмокласници (Обзор) 24 часа 193064
6 Ученикът, взел злато на олимпиадите по химия и биология: Ако не мога да отговоря на нещо, го оставям 24 часа 187548
7 Бяло прахче с аспирин донесе сребро на Никола от Менделеевата олимпиада по химия Ярослава Прохазкова 181328
8 Янка Такева: 68% от учителите в Синдиката одобряваме предмета "Добродетели и религии" Елица Чупарова 166800
9 Илияна Йотова е новият Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Дима Максимова 158800
10 Българче е световен шампион по математика, решило всички задачи без нито една грешка 24 часа 140576
11 Веселин Стефанов е новият директор на 51-о училище в София, сменя доайена Асен Александров Ярослава Прохазкова 128052
12 Красимир Вълчев: По-добре е матура по математика отколкото външно оценяване в 10-и клас 24 часа 126436
13 Математическите гимназии стават специализирани - приетите в 4-и клас не кандидатстват отново в 7-и 24 часа 124708
14 Ректорът на УНСС: 15 студенти са с предупреждение за отстраняване заради телефони по време на изпит 24 часа 122180
15 На матурата: 1256 преписали откъса от "Крадецът на праскови", вместо да пишат по него (Обзор, графики) 24 часа 119144
16 Частните училища вече няма да обучават 20% от децата безплатно дори ако вземат пари от държавата Ярослава Прохазкова 114720
17 Пълна забрана със закон на телефоните в училище - дори в междучасието (Обзор) 24 часа 113344
18 Красимир Вълчев: Учениците ще могат да използват телефони в училище за здравни нужди Елица Чупарова 112728
19 Доайенът на директорите Асен Александров поема прогимназията и гимназията "Питагор" Ярослава Прохазкова 103392
20 200 000 души са подали заявления за обученията по дигитални умения на Агенцията по заетостта 24 часа 102320
21 Таксите за платено обучение в Софийски университет скочиха двойно, над 28 хил. лв. е във ФМИ 24 часа 95276
22 МОН променя изпитването в училище 24 часа 95172
23 5-ма кандидати са допуснати до конкурса за шеф на РУО-София- град 24 часа 93640
24 Дванайсетокласник от Пловдив учи и работи във фирма за климатици, получи награда от 2000 лв. 24 часа Пловдив онлайн 91444
25 Всяко училище на една смяна само да решава в колко след 7,30 да е първият час (Обзор) 24 часа 88804
26 Красимир Вълчев: Учениците не разбират условията и затова има слаби резултати по математика 24 часа 88348
27 "Урок по японски" на Виктория Бешлийска преразказват седмокласниците Ярослава Прохазкова 87088
28 Едва 4406 от общо 92 000 учители са по математика. За да дойдат още млади, държавата плаща да учат Ярослава Прохазкова 80208
29 Ректорът на СУ: В някои специалности, като арменистика или иранистика, имаме по двама студенти 24 часа 78700
30 Красимир Вълчев: Искаме конкурсите за директори на училища да приключат до края на юли 24 часа 77036
31 Учителската заплата с 15% нагоре от 1 март, средната става 2760 лв. 24 часа 76652
32 Студентите ни тръгнаха на юг - Испания и Италия вече по-търсени от Великобритания и Нидерландия (Графика) Ярослава Прохазкова 76648
33 Двойно са се увеличили исканията за признаване на дипломи от чужбина 24 часа 74128
34 Гери с 3 шестици на матурите обича да казва на приятели Ti voglio bene Ярослава Прохазкова 73128
35 50 000 на първата матура по български език, едва 43-ма се пробват с физика (Графика) Ярослава Прохазкова 72536
36 Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин 24 часа 71808
37 Пловдивският университет намалява до минималния размер таксите за платено обучение 24 часа Пловдив онлайн 71732
38 Зам.-министърка на образованието: Обучението по религия в училищата засяга ценностите 24 часа 70868
39 Лориан, Радослав, Иван и Даниел отвяха в Хонконг математици от 20 държави и видяха истински тайфун Елица Чупарова 70596
40 Пернишкият университет се оказа нигерийски Ярослава Прохазкова 70352
41 В гимназиалната степен математика се учи с два пъти по-малко часове, отколкото в основната 24 часа 70176
42 Красимир Вълчев: В детските градини в най-голяма степен се формира интелектуалното и когнитивно развитие на децата 24 часа 68912
43 Коя е д-р Елеонора Лилова, която поема образованието в София след ерата "Кастрева” Ярослава Прохазкова 67908
44 Два пъти по-малък интерес към чуждите езици в училище, догонват ги часовете по народни танци (Графика) Весела Бачева 67280
45 495-има издържаха теста за директор на училище, сега следва интервю Ярослава Прохазкова 66900
46 Софийският университет ще признава оценките от матурите за почти всички специалности 24 часа 66548
47 Вълчев: 2 предложения, касаещи математиката, са сред промените в Закона за предучилищното и училищно образование 24 часа 66504
48 Изтеглиха вариант 4 на матурата по български език и литература 24 часа 65836
49 Красимир Вълчев: Приемът на ученици след 7 клас е с план-прием заради профилите 24 часа 65512
50 "Отличниците на България " всеки ден се изправят пред страха със знания и любопитство, защото искат да променят света (Видео) 24 часа 65416
51 Абсолютната №1 в света по лингвистика Ванеса Калинкова: Чувстваме се оценени, благодарим, "24 часа" Найден Тодоров 64716
52 Ректорът на СУ прекрати договора с независимия продуцент „Кантус фирмус" ЕАД 24 часа 64108
53 Сбъдната мечта: учиш хотелиерство в Швейцария и получаваш платен стаж по време на обучението 24 часа 63480
54 17-годишно момиче е най-младият кандидат-студент в Пловдивския университет 24 часа Пловдив онлайн 63044
55 Завръща ли се руският език в училище? Мая Вакрилова 61144
56 Медицински университет – Плевен е първият академичен център за обучение по фармация, хуманна и ветеринарна медицина 24 часа 60960
57 Мартин, който направи карта на катастрофите, отказва на спонсори - не иска печалба, а нещата да се променят Елица Чупарова 60880
58 С диплома в еврозоната: колко вземат 6 професии (Графика) Христо Николов 60784
59 Падна се Емилиян Станев - вижте по каква тема пишат на матурата днес Ярослава Прохазкова 60640
60 Красивият ум Сирма Караджова - от "Отличниците на България" към "Лекарите, на които вярваме" Найден Тодоров 58892
61 Директор предлага основното образование да завършва в края на 9 клас 24 часа 58820
62 Казус с монарх, обвинен във военни престъпления, донесе победа на българчета в състезание по право Елица Чупарова 58660
63 "Отличниците на България" без страх и с любопитство задават новия тренд в икономиката и науката, за да сме №1 на Балканите (Обзор) 24 часа 57888
64 МОН иска математическите гимназии да станат специализирани училища 24 часа 57316
65 МОН предлага специалността "медицинска сестра" да бъде защитена и да отпаднат таксите 24 часа 57060
66 Коя е Мария Дренчева - откритието на "24 часа", за която днес говори цяла България Весела Бачева 56016
67 МОН публикува резултатите от външното оценяване за 10 клас 24 часа 55640
68 Красимир Вълчев: 1 година наказание без детски помощи за неизвинени отсъствия е прекомерно, намаляваме го Валентин Хаджиев 55136
69 С 8.5 млн. швейцарски франка България и Швейцария подкрепят дуалното образование и здравната грамотност на българските младежи 24 часа 53716
70 МОН предлага система за управление на качеството в училищата и детските градини 24 часа 52028
71 Софийският университет обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026 24 часа 51856
72 Цветан Тренчев: Скрийншотът е доказателство за престъпление в интернет, пазете го! Цветелина Танкинска 51448
73 Вижте най-желаните гимназии в София при класирането след 7-и клас 24 часа 51144
74 Техническият университет – София, става център за киберсигурност и иновации 24 часа 50956
75 МОН обсъжда отпадане на външното оценяване в десети клас 24 часа 50828
76 България единствена с основно образование след 7. клас Ярослава Прохазкова 50092
77 226 пълни шестици по математика и 7 по български след изпита на седмокласниците в София 24 часа 50072
78 Киселова: Немската езикова гимназия е част от историята на българското образование 24 часа 49628
79 Тракийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2025/2026 година 24 часа 48496
80 МОН предлага 12 дни почивка за учениците по Коледа и Нова година и 10 дни за Великден 24 часа 48304
81 Странен срив в "елитната" СМГ, в Сърница учат по-добре български от Класическата 24 часа 48268
82 МОН публикува резултатите от външното оценяване на седмокласниците 24 часа 48180
83 Техническият университет – София е безспорният лидер в инженерното образование и технологиите 24 часа 47376
84 Красимир Вълчев за изпитите след 7 клас: Нито едно понятие няма да се изисква. Ще има допълнителни 15 мин. Павлета Давидова 46996
85 Красимир Вълчев: Акцент от новата учебна година ще бъде изучаването на математика и природни науки 24 часа 46644
86 Интегралният изпит след 7-и и 10-и клас още от догодина влиза в наредба 24 часа 46584
87 София, Габрово, Велико Търново и Търговище - отличници за марки, патенти и култура (графики) Христо Николов 46344
88 МИР ще подкрепи проект на БАН с потенциал за пробив в световната наука 24 часа 46308
89 Красимир Вълчев: 13 000 души са избрали матура по английски език, едва 1400 - математика 24 часа 46032
90 Красимир Вълчев представи Елеонора Лилова като шеф на РУО – София 24 часа 45832
91 Петима се борят за поста на Ваня Кастрева - шеф на образованието в София (Обзор) 24 часа 45516
92 Няма частни уроци в селата Кочан и Вълкосел, но успехът на учениците е впечатляващ Тони Маскръчка 45168
93 Само 135 работодатели ще осигурят безплатно обучение и работа на студенти 24 часа 45164
94 Красимир Вълчев: Програмите са твърде амбициозни и пречат на децата да учат с разбиране 24 часа 44996
95 Медицински университет – Плевен е с непроменени такси и брой новоприети студенти за академичната 2025/2026 година 24 часа 44320
96 Как изглежда истинският хакер и кой разследва киберпрестъпленията у нас - експерти разкриват пред студенти (Видео) 24 часа 44072
97 Техническият университет–София откри втора фаза от проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии" 24 часа 43908
98 Учители предлагат: Среден успех Много добър 5 да освобождава от матура 24 часа 43612
99 Втората най-влиятелна жена според New York Times за 2015 г. ще учи българчетата на емпатия Калина Симеонова 42272
100 Какво да учим за добра заплата (графика) 24 часа 41976

50 талантливи деца влязоха в деветия випуск "Отличниците на България". СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ И НИКОЛАЙ ЛИТОВ

