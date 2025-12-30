Вижте най-четените материали в рубриката ни "Образование" за 2025

|№
|Заглавие
|Автор
|Брой четения
|1
|Красимир Вълчев към сина на Алекс Богданска: Ще препоръчам по-късен първи учебен час, но директорите решават
|24 часа
|543168
|2
|Съмняват се, че е дискриминация: студент, завършил за бакалавър с успех под 4, не може да учи за магистър
|24 часа
|415792
|3
|Всички съгласни: средно образование 4+4+4, основно - след 8-и клас (Обзор)
|Ярослава Прохазкова
|305644
|4
|Колко сода и оцет трябват, за да почистите кухнята? 6 от 24-те задачи в теста по математика в 7-и клас – по природни науки (Обзор, графика)
|Ярослава Прохазкова
|200936
|5
|След година частни уроци по 400 лв. на месец, материал от 6-и клас стресна седмокласници (Обзор)
|24 часа
|193064
|6
|Ученикът, взел злато на олимпиадите по химия и биология: Ако не мога да отговоря на нещо, го оставям
|24 часа
|187548
|7
|Бяло прахче с аспирин донесе сребро на Никола от Менделеевата олимпиада по химия
|Ярослава Прохазкова
|181328
|8
|Янка Такева: 68% от учителите в Синдиката одобряваме предмета "Добродетели и религии"
|Елица Чупарова
|166800
|9
|Илияна Йотова е новият Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет
|Дима Максимова
|158800
|10
|Българче е световен шампион по математика, решило всички задачи без нито една грешка
|24 часа
|140576
|11
|Веселин Стефанов е новият директор на 51-о училище в София, сменя доайена Асен Александров
|Ярослава Прохазкова
|128052
|12
|Красимир Вълчев: По-добре е матура по математика отколкото външно оценяване в 10-и клас
|24 часа
|126436
|13
|Математическите гимназии стават специализирани - приетите в 4-и клас не кандидатстват отново в 7-и
|24 часа
|124708
|14
|Ректорът на УНСС: 15 студенти са с предупреждение за отстраняване заради телефони по време на изпит
|24 часа
|122180
|15
|На матурата: 1256 преписали откъса от "Крадецът на праскови", вместо да пишат по него (Обзор, графики)
|24 часа
|119144
|16
|Частните училища вече няма да обучават 20% от децата безплатно дори ако вземат пари от държавата
|Ярослава Прохазкова
|114720
|17
|Пълна забрана със закон на телефоните в училище - дори в междучасието (Обзор)
|24 часа
|113344
|18
|Красимир Вълчев: Учениците ще могат да използват телефони в училище за здравни нужди
|Елица Чупарова
|112728
|19
|Доайенът на директорите Асен Александров поема прогимназията и гимназията "Питагор"
|Ярослава Прохазкова
|103392
|20
|200 000 души са подали заявления за обученията по дигитални умения на Агенцията по заетостта
|24 часа
|102320
|21
|Таксите за платено обучение в Софийски университет скочиха двойно, над 28 хил. лв. е във ФМИ
|24 часа
|95276
|22
|МОН променя изпитването в училище
|24 часа
|95172
|23
|5-ма кандидати са допуснати до конкурса за шеф на РУО-София- град
|24 часа
|93640
|24
|Дванайсетокласник от Пловдив учи и работи във фирма за климатици, получи награда от 2000 лв.
|24 часа Пловдив онлайн
|91444
|25
|Всяко училище на една смяна само да решава в колко след 7,30 да е първият час (Обзор)
|24 часа
|88804
|26
|Красимир Вълчев: Учениците не разбират условията и затова има слаби резултати по математика
|24 часа
|88348
|27
|"Урок по японски" на Виктория Бешлийска преразказват седмокласниците
|Ярослава Прохазкова
|87088
|28
|Едва 4406 от общо 92 000 учители са по математика. За да дойдат още млади, държавата плаща да учат
|Ярослава Прохазкова
|80208
|29
|Ректорът на СУ: В някои специалности, като арменистика или иранистика, имаме по двама студенти
|24 часа
|78700
|30
|Красимир Вълчев: Искаме конкурсите за директори на училища да приключат до края на юли
|24 часа
|77036
|31
|Учителската заплата с 15% нагоре от 1 март, средната става 2760 лв.
|24 часа
|76652
|32
|Студентите ни тръгнаха на юг - Испания и Италия вече по-търсени от Великобритания и Нидерландия (Графика)
|Ярослава Прохазкова
|76648
|33
|Двойно са се увеличили исканията за признаване на дипломи от чужбина
|24 часа
|74128
|34
|Гери с 3 шестици на матурите обича да казва на приятели Ti voglio bene
|Ярослава Прохазкова
|73128
|35
|50 000 на първата матура по български език, едва 43-ма се пробват с физика (Графика)
|Ярослава Прохазкова
|72536
|36
|Вълчев поиска от училищата учебните часове да започват по-късно сутрин
|24 часа
|71808
|37
|Пловдивският университет намалява до минималния размер таксите за платено обучение
|24 часа Пловдив онлайн
|71732
|38
|Зам.-министърка на образованието: Обучението по религия в училищата засяга ценностите
|24 часа
|70868
|39
|Лориан, Радослав, Иван и Даниел отвяха в Хонконг математици от 20 държави и видяха истински тайфун
|Елица Чупарова
|70596
|40
|Пернишкият университет се оказа нигерийски
|Ярослава Прохазкова
|70352
|41
|В гимназиалната степен математика се учи с два пъти по-малко часове, отколкото в основната
|24 часа
|70176
|42
|Красимир Вълчев: В детските градини в най-голяма степен се формира интелектуалното и когнитивно развитие на децата
|24 часа
|68912
|43
|Коя е д-р Елеонора Лилова, която поема образованието в София след ерата "Кастрева”
|Ярослава Прохазкова
|67908
|44
|Два пъти по-малък интерес към чуждите езици в училище, догонват ги часовете по народни танци (Графика)
|Весела Бачева
|67280
|45
|495-има издържаха теста за директор на училище, сега следва интервю
|Ярослава Прохазкова
|66900
|46
|Софийският университет ще признава оценките от матурите за почти всички специалности
|24 часа
|66548
|47
|Вълчев: 2 предложения, касаещи математиката, са сред промените в Закона за предучилищното и училищно образование
|24 часа
|66504
|48
|Изтеглиха вариант 4 на матурата по български език и литература
|24 часа
|65836
|49
|Красимир Вълчев: Приемът на ученици след 7 клас е с план-прием заради профилите
|24 часа
|65512
|50
|"Отличниците на България " всеки ден се изправят пред страха със знания и любопитство, защото искат да променят света (Видео)
|24 часа
|65416
|51
|Абсолютната №1 в света по лингвистика Ванеса Калинкова: Чувстваме се оценени, благодарим, "24 часа"
|Найден Тодоров
|64716
|52
|Ректорът на СУ прекрати договора с независимия продуцент „Кантус фирмус" ЕАД
|24 часа
|64108
|53
|Сбъдната мечта: учиш хотелиерство в Швейцария и получаваш платен стаж по време на обучението
|24 часа
|63480
|54
|17-годишно момиче е най-младият кандидат-студент в Пловдивския университет
|24 часа Пловдив онлайн
|63044
|55
|Завръща ли се руският език в училище?
|Мая Вакрилова
|61144
|56
|Медицински университет – Плевен е първият академичен център за обучение по фармация, хуманна и ветеринарна медицина
|24 часа
|60960
|57
|Мартин, който направи карта на катастрофите, отказва на спонсори - не иска печалба, а нещата да се променят
|Елица Чупарова
|60880
|58
|С диплома в еврозоната: колко вземат 6 професии (Графика)
|Христо Николов
|60784
|59
|Падна се Емилиян Станев - вижте по каква тема пишат на матурата днес
|Ярослава Прохазкова
|60640
|60
|Красивият ум Сирма Караджова - от "Отличниците на България" към "Лекарите, на които вярваме"
|Найден Тодоров
|58892
|61
|Директор предлага основното образование да завършва в края на 9 клас
|24 часа
|58820
|62
|Казус с монарх, обвинен във военни престъпления, донесе победа на българчета в състезание по право
|Елица Чупарова
|58660
|63
|"Отличниците на България" без страх и с любопитство задават новия тренд в икономиката и науката, за да сме №1 на Балканите (Обзор)
|24 часа
|57888
|64
|МОН иска математическите гимназии да станат специализирани училища
|24 часа
|57316
|65
|МОН предлага специалността "медицинска сестра" да бъде защитена и да отпаднат таксите
|24 часа
|57060
|66
|Коя е Мария Дренчева - откритието на "24 часа", за която днес говори цяла България
|Весела Бачева
|56016
|67
|МОН публикува резултатите от външното оценяване за 10 клас
|24 часа
|55640
|68
|Красимир Вълчев: 1 година наказание без детски помощи за неизвинени отсъствия е прекомерно, намаляваме го
|Валентин Хаджиев
|55136
|69
|С 8.5 млн. швейцарски франка България и Швейцария подкрепят дуалното образование и здравната грамотност на българските младежи
|24 часа
|53716
|70
|МОН предлага система за управление на качеството в училищата и детските градини
|24 часа
|52028
|71
|Софийският университет обяви допълнителен прием за учебната 2025/2026
|24 часа
|51856
|72
|Цветан Тренчев: Скрийншотът е доказателство за престъпление в интернет, пазете го!
|Цветелина Танкинска
|51448
|73
|Вижте най-желаните гимназии в София при класирането след 7-и клас
|24 часа
|51144
|74
|Техническият университет – София, става център за киберсигурност и иновации
|24 часа
|50956
|75
|МОН обсъжда отпадане на външното оценяване в десети клас
|24 часа
|50828
|76
|България единствена с основно образование след 7. клас
|Ярослава Прохазкова
|50092
|77
|226 пълни шестици по математика и 7 по български след изпита на седмокласниците в София
|24 часа
|50072
|78
|Киселова: Немската езикова гимназия е част от историята на българското образование
|24 часа
|49628
|79
|Тракийският университет обявява допълнителен прием за учебната 2025/2026 година
|24 часа
|48496
|80
|МОН предлага 12 дни почивка за учениците по Коледа и Нова година и 10 дни за Великден
|24 часа
|48304
|81
|Странен срив в "елитната" СМГ, в Сърница учат по-добре български от Класическата
|24 часа
|48268
|82
|МОН публикува резултатите от външното оценяване на седмокласниците
|24 часа
|48180
|83
|Техническият университет – София е безспорният лидер в инженерното образование и технологиите
|24 часа
|47376
|84
|Красимир Вълчев за изпитите след 7 клас: Нито едно понятие няма да се изисква. Ще има допълнителни 15 мин.
|Павлета Давидова
|46996
|85
|Красимир Вълчев: Акцент от новата учебна година ще бъде изучаването на математика и природни науки
|24 часа
|46644
|86
|Интегралният изпит след 7-и и 10-и клас още от догодина влиза в наредба
|24 часа
|46584
|87
|София, Габрово, Велико Търново и Търговище - отличници за марки, патенти и култура (графики)
|Христо Николов
|46344
|88
|МИР ще подкрепи проект на БАН с потенциал за пробив в световната наука
|24 часа
|46308
|89
|Красимир Вълчев: 13 000 души са избрали матура по английски език, едва 1400 - математика
|24 часа
|46032
|90
|Красимир Вълчев представи Елеонора Лилова като шеф на РУО – София
|24 часа
|45832
|91
|Петима се борят за поста на Ваня Кастрева - шеф на образованието в София (Обзор)
|24 часа
|45516
|92
|Няма частни уроци в селата Кочан и Вълкосел, но успехът на учениците е впечатляващ
|Тони Маскръчка
|45168
|93
|Само 135 работодатели ще осигурят безплатно обучение и работа на студенти
|24 часа
|45164
|94
|Красимир Вълчев: Програмите са твърде амбициозни и пречат на децата да учат с разбиране
|24 часа
|44996
|95
|Медицински университет – Плевен е с непроменени такси и брой новоприети студенти за академичната 2025/2026 година
|24 часа
|44320
|96
|Как изглежда истинският хакер и кой разследва киберпрестъпленията у нас - експерти разкриват пред студенти (Видео)
|24 часа
|44072
|97
|Техническият университет–София откри втора фаза от проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии"
|24 часа
|43908
|98
|Учители предлагат: Среден успех Много добър 5 да освобождава от матура
|24 часа
|43612
|99
|Втората най-влиятелна жена според New York Times за 2015 г. ще учи българчетата на емпатия
|Калина Симеонова
|42272
|100
|Какво да учим за добра заплата (графика)
|24 часа
|41976