ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте най-четените новини в рубрика "Политика" за ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21982838 www.24chasa.bg

Вижте най-четените новини в рубрика "Политика" за 2025 г.

804
Пленарна зала. Снимка: Румяна Тонева
Заглавие Автор Брой четения
1 Брюксел предупреди: Можем да спрем преминаването на България към еврото 24 часа 820152
2 Трети запис разтърси “Промяната” 24 часа 640304
3 Бивш министър: Добре, че беше Тошко - сега всеки разбра, че и недоучил доктор няма по света за 500$ 24 часа 572356
4 Борисов лично наредил освобождаването на зам.-кмета на Пловдив Ерол Садъков 24 часа 564052
5 Парламентът се смее с глас - вижте кои подкрепят Мая Манолова за омбудсман 24 часа 541716
6 Караджов: От 12 юли става задължително ползването на GPS-приложение от автошколите 24 часа 538076
7 Тошко Йорданов: Заплатата ми е около 7-8 хиляди лева, не я знам точно 24 часа 528936
8 ИТН алармират, че украинците у нас не си плащат пътните нарушения и застраховки Павлета Давидова 491600
9 Час преди полунощ депутатите отметнаха ограниченията за енергийните напитки Павлета Давидова 466224
10 Румен Овчаров: За мен президентът Радев е приключила политическа фигура 24 часа 464136
11 Бивш конституционен съдия за Крум Зарков: Не трябва да плюеш по ръка, която те е хранила 24 часа 389528
12 Георги Милков: Не ми се мисли, ако България трябва да избира между Израел и Турция 24 часа 369908
13 Делян Пеевски за оставката: Печелившият е друг. Да идва още днес Весела Бачева 365792
14 Огнян Минчев: Вече не можем да правим референдум за еврото, но за "Боташ" можем 24 часа 352440
15 Гуцанов: Не може минималната работна заплата за другата година да бъде по-малка от предходната 24 часа 347168
16 Наталия Киселова блокирала самолета за евакуация на българите от Израел Виктор Иванов 339120
17 Депутат от "Възраждане" иска България да приеме не слабото евро, а друга валута 24 часа 325268
18 Станишев: След искането на Радев за референдум кабинетът се мобилизира за еврозоната 24 часа 323860
19 Антон Кутев: Румен Радев може да подаде оставка веднага след завъртането на рулетката 24 часа 300232
20 Борисов: Ако конвергентният доклад е положителен, започваме силна кампания за еврото 24 часа 299588
21 Пеканов: Както лъжат, че били 50 до 80 хиляди пред БНБ, така послъгват и за другото 24 часа 289724
22 Соломон Паси: Референдумът е най-лесният начин да се вземе грешно и необратимо решение 24 часа 288864
23 Избраха Деница Сачева за вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 24 часа 284340
24 Ивелин Михайлов: Борисов е казал на Костадинов, че не иска повече вот на недоверие Елица Чупарова 283280
25 "Селяндур" и "финансов измамник" към Ивелин Михайлов спечелиха забележка на Радостин Василев Павлета Давидова 279412
26 Слави Трифонов си купил нов майбах, държи над 10 млн. лв. кеш и в банки 24 часа 277880
27 Слави Трифонов: Думите на Тошко Йорданов бяха непремерени и твърде емоционални, искам да се извиня 24 часа 266908
28 Без Румен Радев на срещата на върха на НАТО, Росен Желязков ще е там заедно с Тръмп Виктор Иванов 266688
29 Кирил Петков подава оставка като депутат и съпредседател на "Промяната" Весела Бачева 260892
30 ИТН питат защо Радев не подписва указ след референдума за отделянето на община Обзор Павлета Давидова 252604
31 Симеон II: Путин не е вечен, докато Русия - да, не бива да залитаме в позициите си 24 часа 251020
32 Веселин Вучков: 4400 са пенсионерите в МВР, 2000 души не са издържали изпитите си 24 часа 243432
33 След ескорта на ламборгинито Даниел Митов с промени за охраната от МВР 24 часа 241800
34 Кметът на Благоевград: Пламенка Димитрова е казала, че 5% от подкупа щял да бъде за Асен Василев 24 часа 236184
35 Появи се запис на разговор как се разпределят обществени поръчки в София, проверяваме истински ли е 24 часа 228008
36 Атанасов свиква спешна среща заради рисковете от осуетяване на влизането ни в еврозоната 24 часа 223596
37 Росен Плевнелиев: Орбан е сърцето на атаката срещу България 24 часа 222664
38 ГЕРБ и ДПС-Ново начало излизат заедно довечера на площада в Стара Загора в подкрепа на стабилността Ваньо Стоилов 221020
39 Явор Божанков: В сряда ще поискаме имунитетите на хора от "Възраждане" заради погрома над сградата на ЕС 24 часа 217400
40 Цончо Ганев май вече е пътник, 83-ма сигурни, че не го искат като зам.-шеф на парламента (Обзор) 24 часа 213520
41 Симеон Дянков: Защо се дават пари на община София за сметка на всички плащащи данъци в държавата 24 часа 213364
42 Конституционният съд отхвърли искането на Румен Радев, референдум за еврото няма да има 24 часа 211972
43 Радев: Нека българите, надигнали глава за своите изконни права, бъдат вдъхновението за всички 24 часа 207752
44 Кои са най-сигурни за министри. Първата изненада от Бойко Борисов е в МВР (допълнена) 24 часа 207216
45 Томислав Дончев: Пари за коледните добавки на пенсионерите в бюджета няма 24 часа 206140
46 Дамянова: Оставката на Кирил Петков е опит да се прикрие действителната глава на операцията 24 часа 204320
47 Рамадан Аталай: Това, което е водило Джевдет Чакъров 20 г., е как да стъпи на нечие рамо, за да израсне 24 часа 200388
48 Николай Нанков: Тол камерите засякоха рекордна средна скорост по "Тракия" - 194 км/ч 24 часа 198104
49 Теменужка Петкова: Нека Румен Радев намери клиент да купи газ при тези условия, и ще използваме договора с „Боташ" 24 часа 197428
50 Сарафов се върна на работа и веднага разпореди подпалвачът от Търново да бъде конвоиран до София 24 часа 196576
51 Симеон Сакскобургготски: Усещам, че се връщам към ролята на стария мъдър цар 24 часа 194348
52 Иво Сиромахов: Без лекари не може, без депутати може – вървете си 24 часа 194336
53 БСП спаси от бой Явор Божанков Павлета Давидова 193828
54 Даниел Митов: Президентът си мисли, че България още е съветски сателит 24 часа 193380
55 Румен Радев се качи на шкодата на Десислава пред президента на Унгария 24 часа 191052
56 Кристиян Шкварек: При вот на недоверие президентът Румен Радев ще направи партия 24 часа 190804
57 Парламентът въведе лимити в заплатите на лекарите Весела Бачева 186316
58 Асен Василев: До 10 хил. лева ще може да се обръщат в евро всеки ден без бележка и без някой да пита 24 часа 183616
59 Дамянова: Със санкциите по "Магнитски" съсипахме живота на около 400 души 24 часа 180744
60 "Има такъв народ" избира днес нов лидер на партията, може да смени Слави Трифонов 24 часа 180424
61 Евродепутатът Ицо Хазарта: В българския парламент те замерят с дъвки, тук тези изцепки не минават 24 часа 178996
62 Слави поправи Тошко Йорданов, не искат съкращаване на музикантите в БНР 24 часа 177620
63 Кирил Петков казал на кмета на "Люлин" да назначи съпруга на Лена Бориславова за зам.-кмет 24 часа 177420
64 Желязков за самолета на Вучич: България не налага въздушна цензура над приятелски страни Павлета Давидова 175756
65 Прокуратурата иска да разследва конституционни съдии покрай сагата с бюлетините? (Документ) 24 часа 172236
66 Делян Добрев: Опасявам се, че ще има избори през октомври, а мнозинството може да стане проруско 24 часа 169248
67 С генералски злоупотреби и фиктивни самолети: как се обучават бъдещите ни военни пилоти Виктор Иванов 168696
68 Христо Ковачки: Защо Русия не прие предложението на Тръмп? 24 часа 167020
69 Кирил Петков: Утре и метрото ще спре, защото смениха човек като Братоев Елица Чупарова 166460
70 Още една депутатка напуска групата на Доган Павлета Давидова 165592
71 България се готви за военно нападение от Русия срещу страна от НАТО и ЕС Виктор Иванов 164900
72 Бойко Борисов след изборите в Пазарджик: Желязков да се стяга, на Киселова година шеф на парламента й стига (Видео) 24 часа 164148
73 Костадин Ангелов: Срещу Бойко Борисов има много заплахи, включително от Сретен Йосич 24 часа 163612
74 Борисов: От утре транспортът да върви, ако може и от тази вечер (Видео) 24 часа 163240
75 Борисов: Когато цяла Европа ни поздравяваше, някой ни сложи катран в кацата с меда Тони Щилиянова 162344
76 Дамянова: Кирил Петков каза, че свои хора под трамвая няма да хвърля, но го направи 24 часа 161404
77 Христо Иванов поиска властта и каза на своите: Не може да сме само сезонна протестна общност Павлета Давидова 161160
78 Радев отговори на Борисов за полетите с правителствения самолет 24 часа 157696
79 България купува ракети от САЩ да се пазим от руски кораби. Отказваме се от HIMARS Виктор Иванов 157580
80 Слави Трифонов: Северна Македония нито заслужава, нито е достойна да е европейска 24 часа 155532
81 Доган нахлу в Сарая в "Бояна", собственост на Данаил Папазов, влезе и полиция (Снимки) Димитър Мартинов 155344
82 Станислав Балабанов: Идеята за изцяло машинно гласуване със сканиращи устройства е на ИТН 24 часа 153336
83 Идеолог до Румен Радев съзря бартер между еврото и ветото за Северна Македония в ЕС 24 часа 151580
84 Касим Дал: Предателят е един и се казва Ахмед Доган. В годините няма едно вярно решение 24 часа 151120
85 Делян Пеевски: Времето на Костадинов свърши Павлета Давидова 150888
86 Президентът Плевнелиев: Не с 28 от НСО, а с екипа си в Плевен се срещнах със студенти от страната 24 часа 149096
87 Имал ли е план Хитлер да вземе малкия Симеон в Германия за заложник Лиляна Клисурова 148792
88 Делян Добрев за теста за наркотици на Кирил Петков: Браво! Не е вземал наркотици в последните 4 месеца 24 часа 147960
89 Адвокати на Благомир Коцев твърдят, че спешно е повдигнато ново обвинение Надежда Алексиева 146452
90 Александър Симов: Трима "кандидати" на Радев за президент - Илияна Йотова, Иво Христов, Даниел Вълчев 24 часа 145704
91 БСП: Изненадани сме от променената позиция на ГЕРБ и ИТН за бюджета, трябва да се приеме Елица Чупарова 144588
92 Бойко Борисов със самобитен разказ защо обича Великден: Изведнъж се показал отгоре и "Ту Туу" (Видео) 24 часа 144476
93 Кабинетът Желязков готов, хората на Доган май ще го подкрепят отвън, ДБ окончателно аут 24 часа 143744
94 Съмнения: В "Граф Игнатиево" опитали да копират софтуера на F-16 и така го "строшили" 24 часа 143684
95 МЕЧ няма да подкрепят привеждането на "Магнитски" към българските закони Весела Бачева 143548
96 Мехмед Дикме: И други кметове ще има до Пеевски, той знае силата на местната власт 24 часа 143444
97 Симеон Дянков: Ще предложа над 10 млн. лв. от бюджета да се дават само след решение на НС 24 часа 142168
98 Бойко Борисов: Румен Радев е командвал само ВВС и всички проблеми са там Весела Бачева 141956
99 Пенсиите се вдигат от 1 юли, но пак плащаме осигуровките на чиновниците (Обзор) Цветелина Стефанова 140452
100 Вече всеки 8-и българин е инвалид по документи. Системата не издържа да им плаща привилегиите Цветелина Стефанова 140328

Пленарна зала.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как децата се върнаха от чужбина и създадоха световен бранд (Видео)