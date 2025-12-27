ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама мъже са с изгаряния по лицето след пожар в а...

Касите на БНБ работят извънредно днес, за да продават от пакетите с евро

Стартов комплект с евромонети с българската национална страна СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

И в последната събота от годината работят извънредно касите на БНБ, за да продават от стартовите пакети евро на граждани.

На 27 декември, както бе и миналата събота, от 8,30 до 15,45 всеки желаещ ще може за си закупи от българските евромонети, които влизат в употреба от Нова година. Равностойността им в пакета е 20 лева.

Касите на БНБ работят извънредно засиления интерес на гражданите към покупката на стартовите пакети евро. В много от банковите клонове в столицата те се изчерпиха бързо, а пакетчето стана и популярен подарък под елхата. Продажбата на пакета евро ще е и единствената предоставяна услуга в събота на касите на БНБ. Едно физическо лице може да купи до 2 броя.

Стартов комплект с евромонети с българската национална страна СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

