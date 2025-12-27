Сайт събира 19 лв. такса за 15 лв. винетка

Сайт начислява такса от 19 лв. при покупка на седмична винетка на стойност 15 лв. Платформата не информира предварително за високата допълнителна такса и очевидно разчита на непознаването на цените на винетките с различна валидност в България, сигнализират потърпевши потребители.

Услугата се предлага от сайта Vinetka24.bg, който е спонсориран и излиза на първо място в резултатите на Google при търсене на думата „винетка". В горната част на сайта с главни букви е изписано BGTOLL, което лесно може да подведе потребителите да сметнат, че използват официален доставчик.

Платформата е изключително лесна за използване – изисква се единствено избор на категория на превозното средство, срок на винетката и регистрационен номер. След въвеждане на данните потребителят директно преминава към плащане, като крайната сума е представена общо. По този начин не става ясно, че цената включва както стойността на винетката, така и допълнителна такса за услугата, съобщава "Сега".

"Купувах набързо седмична винетка и не влязох предварително да проверявам какви са официално утвърдените цени. При закупуване получих две разписки, от които става ясно, че продавачът всъщност купува винетката на цена от 15 лв. от официален доставчик - Vinetki.bg, и начислява втори път такса от 19 лв. В разписката тази такса е представена като такса за регистрация на е-винетката", разказа потребител.

Проверка на сайта показва, че таксата расте при винетка с по-дълга продължителност, при която цената е по-висока. Годишната винетка, която струва 97 лв. за 2025 г., се предлага на цена от 130 лв. с таксата (включването на такса в цената не е уточнено), месечната е 53 лв. при цена от 30 лв. Сайтът се рекламира като "най-бързия начин да се закупи винетка в България" и услугата наистина е бърза, разказаха потребители. Директното закупуване от Vinetki.bg обаче също е лесно и бързо.

Разписката за извършената услуга "регистрация на винетка" е издадена от дружество, регистрирано в Нидерландия. Ако информацията на сайта е точна, дружеството продава винетки за още 7 държави - Швейцария, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Молдова, Румъния. Не е ясно дали и в останалите държави към цените се добавят високи такси за регистрация на винетките.