Ски зоната в Пампорово отваря на 28 декември

Ски зоната в Пампорово ще бъде отворена на 28 декември, съобщи София Цанкова, изпълнителен директор на "Пампорово" АД, цитирана от БТА.

На 28 декември ще бъдат достъпни за скиорите писти 1, 1А, 6, 6А, 10, 11. В следващите дни ще продължи обработването и подготовката на още писти.

Очаква се до 1-3 януари да бъде отворена и цялата ски зона.

В дните до 30 декември в ски зоната ще се продават само полудневни и еднодневни лифт карти на промоционални цени.

Дневна карта ще струва 88 лева /44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години.

От този сезон се предлага "Двупосочен билет плюс", който включва билет за един от лифтовете по избор - №2 - Студенец - Снежанка или №5 - Малина - Снежанка.