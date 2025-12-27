ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП ще бъде откри...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21983492 www.24chasa.bg

Ски зоната в Пампорово отваря на 28 декември

24 часа Пловдив онлайн

1184
Така изглежда днес Пампорово преди обед.

До 30 декември ще се продават само полудневни и еднодневни лифт карти на промоционални цени

Ски зоната в Пампорово ще бъде отворена на 28 декември, съобщи София Цанкова, изпълнителен директор на "Пампорово" АД, цитирана от БТА.

На 28 декември ще бъдат достъпни за скиорите писти 1, 1А, 6, 6А, 10, 11. В следващите дни ще продължи обработването и подготовката на още писти.

Очаква се до 1-3 януари да бъде отворена и цялата ски зона.

В дните до 30 декември в ски зоната ще се продават само полудневни и еднодневни лифт карти на промоционални цени.

Дневна карта ще струва 88 лева /44,99 евро за възрастни и 53 лева/ 27,1 евро за деца от 7 до 12 ненавършени години.

От този сезон се предлага "Двупосочен билет плюс", който включва билет за един от лифтовете по избор - №2 - Студенец - Снежанка или №5 - Малина - Снежанка.

Така изглежда днес Пампорово преди обед.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)