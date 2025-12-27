ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП ще бъде откри...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21983659 www.24chasa.bg

780 кг храни събраха в кампанията "Купи и дари" във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

676

В навечерието на Коледа приключи благотворителната кампания „Купи и дари", организирана от Ротаракт клуб - Велико Търново. В рамките на инициативата бяха събрани 780 килограма хранителни продукти, които вече са разпределени и предоставени на 19 семейства в нужда, както и на Приюта в Горна Оряховица.

Кампанията се реализира с подкрепата на граждани от Велико Търново, които се включиха чрез даряване на хранителни продукти в специално обозначени колички в партньорски търговски обекти. Събраните дарения ще подпомогнат хора и семейства в затруднено социално положение, както и потребителите на социалната услуга в Горна Оряховица, съобщиха организаторите.

От Ротаракт клуб - Велико Търново изразяват своята благодарност към всички дарители и към търговските обекти, които традиционно подкрепят инициативата и съдействат за нейното успешно реализиране.

Кампанията „Купи и дари" е част от дългосрочните усилия на Ротаракт клуб Велико Търново за социална подкрепа и ангажираност с местната общност, насочени към реална помощ за хората, които имат най-голяма нужда от нея.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)