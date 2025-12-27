780 кг храни събраха в кампанията "Купи и дари" във Велико Търново

В навечерието на Коледа приключи благотворителната кампания „Купи и дари", организирана от Ротаракт клуб - Велико Търново. В рамките на инициативата бяха събрани 780 килограма хранителни продукти, които вече са разпределени и предоставени на 19 семейства в нужда, както и на Приюта в Горна Оряховица.

Кампанията се реализира с подкрепата на граждани от Велико Търново, които се включиха чрез даряване на хранителни продукти в специално обозначени колички в партньорски търговски обекти. Събраните дарения ще подпомогнат хора и семейства в затруднено социално положение, както и потребителите на социалната услуга в Горна Оряховица, съобщиха организаторите.

От Ротаракт клуб - Велико Търново изразяват своята благодарност към всички дарители и към търговските обекти, които традиционно подкрепят инициативата и съдействат за нейното успешно реализиране.

Кампанията „Купи и дари" е част от дългосрочните усилия на Ротаракт клуб Велико Търново за социална подкрепа и ангажираност с местната общност, насочени към реална помощ за хората, които имат най-голяма нужда от нея.