Навършват се 22 г. от атентата в Кербала, при който загинаха петима военни

България си спомня за петимата български воини, загинали при атентата над военната база в Кербала.

На 27 декември 2003 г. при терористична атака с камион-цистерна и обстрел на база „Индия" в гр. Кербала, Ирак, загиват петима военнослужещи: майор Георги Христов Качорин, старши лейтенант Николай Ангелов Саръев и офицерски кандидати Иван Христов Инджов, Антон Валентинов Петров и Свилен Симеонов Киров, а 64 бяха ранени, посочват във фейсбук от Военна академия "Г. С. Раковски".

Припомнят и част от доклада на тогавашния началник на ГЩ нa БА – генерал Никола Колев, до президента Георги Първанов:

"В изпълнение на поставената от Вас и министър-председателя задача, съвместно с министъра на отбраната, на 29.12.2003 г. извършихме инспекция на българския механизиран батальон от състава на коалиционните сили за следвоенно възстановяване на Ирак. През време на инспекцията установихме следното:

В резултат на терористичната атака срещу лагер "Индия" на българския военен контингент, проведена на 27.12.2003 г. с кола-бомба, минохвъргачен обстрел, обстрел с ръчни противотанкови гранати и стрелково оръжие са загинали петима военнослужещи:

1. Капитан Георги Христов Качорин

2. Старши сержант Иван Христов Инджов

3. Младши сержант Антон Валентинов Петров

4. Редник Свилен Симеонов Киров

5. Лейтенант Николай Ангелов Саръев

Ранени или контузени са 64 военнослужещи

Лагер "Индия" е разрушен и неизползваем. Целият личен състав е съсредоточен в лагер "Кило".