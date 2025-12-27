Откриха наркотици в дома на 40-годишен във Враца

Два вида наркотици са открили полицаи при претърсване в частен дом във Враца, обитаван от 40-годишен мъж, съобщиха от Областната дирекция на МВР. В кухнята служителите на полицията са намерили стъклен буркан, съдържащ два прозрачни полиетиленови плика, в единия от които е имало съцветия и зелена листна маса, с общо тегло 20 гр, а в другия - смолисто кафяво вещество, с тегло 10 гр, за които мъжът е съобщил, че са марихуана и хашиш. При извършения полеви наркотест веществата са реагирали на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Според отчета на областната дирекция за миналия месец, публикуван на интернет страницата на МВР, на територията на Врачанско са регистрирани 15 престъпления, свързани с наркотици. От тях едно е разкрито за отчетния период, а по останалите работата е продължила и през декември, посочва БТА.