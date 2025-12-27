Камери ще следят за цапащи коли в Пловдив след въвеждането на забранени за тях зони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Предстои изграждането на стълбове с камери за контрол в зоните с ниски емисии в Пловдив за т. нар. цапащи коли. Това става ясно от обявената от общината обществена поръчка, която е на стойност 337 764 лева без ДДС. Проектът е на инженеринг, а срокът за получаване на оферти е 15 януари.

Камерите ще следят кои автомобили влизат и се движат в зоните с ниски емисии и дали отговарят на изискванията за екологичност. Контролът ще се осъществява денонощно, като ще обхваща ключови кръстовища и входно-изходни артерии в града.

Системата ще бъде въведена на два етапа. Първият е т.нар. "Малък ринг", който трябва да заработи от 1 октомври 2026 г. Той ще обхване района между булевардите "Руски", "Цар Борис III Обединител", "Христо Ботев" и "Шести септември".

Вторият етап - "Голям ринг", е планиран за 2028 г. и ще включва зоната между бул. „Копривщица", бул. "Източен", бул. "Христо Ботев" и бул. "България".

Камерите ще бъдат монтирани както на съществуващи, така и на новоизградени стълбове, които ще бъдат свързани към електроразпределителната мрежа на EVN и задължително заземени. Те ще осигуряват видеонаблюдение на движението с цел ограничаване на замърсяването на въздуха от автомобили с по-високи емисии.

Около зоните с видеонаблюдение ще бъдат поставени обозначителни табели, които ще информират гражданите, че районът се наблюдава с камери.

С друга обществена поръчка общината търси доставчик на хардуер и софтуер, който да гарантира работата на системата. Стойността е над 3,7 млн. лв. без ДДС.