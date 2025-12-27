Съседи спасиха мъж от горяща къща в село Семчиново

Съседи са спасили от сигурна смърт мъж от горящата му къща в септемврийското село Семчиново. Това съобщи кметът на село Карабунар Иван Каменарски. Трагедията е станала на Коледа. Докато били на празничната трапеза те видели, че съседска къща гори. Тогава Спас Радин, роднина на кмета Каменарски и неговият приятел Славчо Шопов, влезли в пламъците като във филм. Двамата успели да извадят от горящата къща собственика, който бил в безпомощно състояние.

" Те познаваха човека, знаеха от къде да минат и ако се бяха поколебали и за секунда изходът щеше да е друг", коментира кметът на село Карабунар Иван Каменарски.

"Това, че къщата изгоря само по себе си е голяма трагедия, но нищо не може да се сравни с човешкия живот. Славчо и Спас спасиха такъв на връх Коледа - истински герои!", подчерта младият мъж.