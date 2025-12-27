ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка обяви нови правила за сис...

Бази и хижи в Осоговската планина останаха без ток, осигурени са им генератори

2016
кадър: Нова тв

40 сантиметра снежна покривка затрупа Осоговската планина, базите и хижите в района останаха без ток. Осигурени са им били генератори.

В района на Осогово снегът създаде проблеми за хотели и хижи. Обектите са били пълни с посетители, пристигнали още в навечерието на Бъдни вечер. Токът е спрял заради паднали електрически стълбове и дървета, чието отстраняване отнема време. Засега решението е да се използват генератори и агрегати, за чиято поддръжка непрекъснато се качва гориво нагоре в планината – нафта или бензин.

Хотелиерите обаче откроиха друг генерален проблем. Според тях в бъдеще електропроводите трябва да бъдат вкопани в земята, съобщава Нова телевизия .

кадър: Нова тв

