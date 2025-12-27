Български ловци откриха изоставена кола, май е на изчезнал от 5 дни шеф на гръцка пожарна

Български ловци откриха кола в планината Беласица, съобщават гръцките медии. Проверява се дали автомобилът е на изчезналия командир на пожарната в близкото до границата село Ано Порой.

45-годишният Константинос Гинис е напуснал дома си във вторник и оттогава не спира издирването му. Оставил е личните си вещи, мобилния си телефон и портфейла си у дома, но тръгнал с колата си "Тойота RAV-4", сребриста с номер ERM 4499 IXE. Пожарникарят не е имал никакви здравословни проблеми.

След като снощи нашите ловци открили колата в снежни преспи, са били уведомени гръцките власти. Роднини на 45-годишния командир, както и екип на пожарната, в момента са на път към мястото на инцидента, за да установят дали намерената кола принадлежи на изчезналия мъж. Не се изключва и вариант автомобилът да е на трафикант на мигранти. Колата е била открита на билото на планината, при аванпоста Пападопула (на надморска височина от 1600 метра близо до Истибей). По-рано петък, на няколко километра от това място е намерена част от автомобил, съответстваща на модела на превозното средство на 45-годишния мъж.

В операцията по издирването му участват екипи със следово куче, пожарникари, доброволци, ловци, полицаи, алпинисти. Използват се дронове и високопроходими автомобили.