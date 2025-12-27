ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка обяви нови правила за сис...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21984934 www.24chasa.bg

Български ловци откриха изоставена кола, май е на изчезнал от 5 дни шеф на гръцка пожарна

Тони Маскръчка

6208
Издирваният шеф на пожарната в Ано Порой.

Български ловци откриха кола в планината Беласица, съобщават гръцките медии. Проверява се дали автомобилът е на изчезналия командир на пожарната в близкото до границата село Ано Порой.

45-годишният Константинос Гинис е напуснал дома си във вторник и оттогава не спира издирването му. Оставил е личните си вещи, мобилния си телефон и портфейла си у дома, но тръгнал с колата си "Тойота RAV-4", сребриста с номер ERM 4499 IXE. Пожарникарят не е имал никакви здравословни проблеми.

След като снощи нашите ловци открили колата в снежни преспи, са били уведомени гръцките власти. Роднини на 45-годишния командир, както и екип на пожарната, в момента са на път към мястото на инцидента, за да установят дали намерената кола принадлежи на изчезналия мъж. Не се изключва и вариант автомобилът да е на трафикант на мигранти. Колата е била открита на билото на планината, при аванпоста Пападопула (на надморска височина от 1600 метра близо до Истибей). По-рано  петък, на няколко километра от това място е намерена част от автомобил, съответстваща на модела на превозното средство на 45-годишния мъж. 

В операцията по издирването му участват екипи със следово куче, пожарникари, доброволци, ловци, полицаи, алпинисти. Използват се дронове и високопроходими автомобили. 

Издирваният шеф на пожарната в Ано Порой.
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH
Издирваният шеф на пожарната в Ано Порой.
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH
Издирваният шеф на пожарната в Ано Порой.
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH
Акция по издирване на шефа на пожарната. СНИМКИ: Доброволно формирование OFKATH

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)