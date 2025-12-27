ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка обяви нови правила за сис...

"Мото Коледа" с кауза изпълни Велико Търново с шум и настроение

Дима Максимова

736
Кадър: Дивотия до шия във Велико Търново

Мотористи от цялата страна облякоха костюми на Дядо Коледа във Велико Търново, за да съберат средства за лечение на двама нуждаещи се. Традиционното благотворително събитие „Мото Коледа", изпълни старата столица с много шум и настроение и бе посрещнато с усмивки и поздрави по главните улици. Инициативата се провежда от 2012 г. насам навръх Рождество Христово, като за втори път шествието из града ще завърши с концерт на деца и младежи от местните музикални школи, придружен с мото шоу, кетъринг и томбола.

Колоната с мотористи тръгна от бензиностанция във великотърновския квартал „Чолаковци". Шествието премиае през всички останали квартали, централната част, стария град и стигна до Дебелец.

Дядо Коледовците посетиха детски центрове на Бъдни вечер, а за втора поредна година имаше и коледни автобуси, които возят деца и възрастни.

Моторът, който миналата година беше спечелен от 8-годишния Диего, отново се дарява за тазгодишната томбола, каза заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев, главен организатор на събитието.

Момчето все още е малко да го кара и предпочете да го предостави за благотворителната кауза, обясни той. В томболата има и още много награди, предоставени от дарители.

Тази година събраните средства от инициативата ще бъдат преведени за лечение на пострадалия при катастрофа 19-годишен Николай Тончев и диагностицираната с рядка и агресивна форма на рак Ванеса Йосифова.

