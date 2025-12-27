ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка обяви нови правила за сис...

Намерената от български ловци кола на границата с Гърция е на трафикант на мигранти

Тони Маскръчка

45-годишния командир на пожарната бригада в Ано Порой Константинос Гинис.

Превозното средство, забелязано късно снощи от български ловци на билото на планината Беласица, не е на 45-годишния командир на пожарната бригада в Ано Порой Константинос Гинис, който изчезна безследно във вторник. Това съобщи преди минути гръцката телевизия ERT.

По-рано се разбра, че наши ловци в петък вечерта са видели изоставена колана в района на Пападопула, на височина 1600 метра и са информирали полицията, а след това са били уведомени и гръцките служби. Екип на пожарната се е опитал късно снощи да се приближи до мястото, където българските ловци са забелязали колата, но поради мъглата това не е било възможно. Тази сутрин операцията по издирването на пожарникаря е продължила, но властите стигнали до заключението, че откритият автомобил не принадлежи на изчезналия пожарникар, а е бил на мястото на инцидента от известно време, изоставен от трафикант на мигранти.

В издирването на шефа на пожарната участват десетки пожарникари, полицаи, доброволци, ловджии с кучета и дронове. Мъжът е напуснал дома си във вторник с колата си "Тойота РАВ4", като не е взел със себе си документи и телефон. 

