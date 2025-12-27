ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайската народна банка обяви нови правила за сис...

Митрополит Николай благослови първия в България православен рождественски фотофестивал (Снимки)

Митрополит Николай благослови първия в България православен рождественски фотофестивал

Събитието събра над 350 фотографи от 17 държави

С благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай в Пловдив беше открит първият в България православен рождественски фотофестивал - "С нами Бог", както и фотоизложба, посветена на светлия празник Рождество Христово.

Във фестивала взеха участие над 350 фотографи от 17 държави, които изпратиха повече от 2000 фотографии. Освен международния фотоконкурс и изложбата, фестивалът включва и образователен и духовен елемент. В рамките на събитието се проведе мастърклас по фотография в Митрополитски храм "Св. Марина", който събра професионални фотографи и любители в автентична църковна среда.

Предстои провеждането на благотворителна вечер с фотоаукцион, по време на която подбрани фотографии от фестивала ще бъдат предложени с кауза, а събраните средства ще бъдат дарени за благотворителни цели.

Фотоизложбата е разположена във фоайето на Дома на културата „Борис Христов" - Пловдив и ще бъде отворена за посещения от 19 декември 2025 г. до 19 януари 2026 г., при свободен достъп за всички желаещи.

